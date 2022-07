Ilary Blasi, la “nuova” vita dopo Francesco Totti: selfie social e apertivi in spiaggia [FOTO]

In questi giorni di ondata mediatica e gossip, Ilary Blasi ha scelto la risposta social, mentre Francesco Totti è molto più silenzioso,

Nei giorni scorsi, Ilary Blasi è tornata a Roma – per poi ripartire alla volta delle spiagge di Sabaudia – e presto, almeno i legali dei due, dovrà sedersi con Francesco Totti per affrontare la questione della separazione dei beni.

Sembra essere passata un’era dalla pubblicazione dei comunicati che hanno annunciato la fine del loro matrimonio, dopo 17 anni. Cioè che colpisce, in questi giorni, è la reazione molto diversa dei due, o meglio la scelta del modo meno doloroso per cercare di affrontare al contempo una separazione e un’ondata mediatica.

Di certo, la conduttrice de L’Isola dei Famosi è molto più attiva sui social, mentre Francesco Totti, paparazzato insieme alla sua nuova fiamma Noemi Bocchi dai fotografi di Chi, ha voluto mantenere un profilo basso.

Il weekend a Sabaudia

Sin dai primissimi giorni post annuncio della separazione da Francesco Totti, Ilary Blasi – sino a quel momento non molto attiva sui social – ha iniziato a pubblicare con una certa costanza. Un cambiamento radicale che non è di certo passato inosservato agli occhi dei suoi fan, i quali, in passato, si erano proprio lamentati della scarsa presenza sui social della loro beniamina. Dopo aver documentato il viaggio in Tanzania, in questo weekend, la conduttrice de L’Isola dei Famosi si è goduta, per la prima volta da single, la spiaggia di Sabaudia.

Da quasi vent’anni, infatti, il Comune sul litoraneo laziale è stata meta delle vacanze della famiglia Totti – Blasi. La conduttrice Mediaset – che, come promesso nel comunicato, non è ancora tornata sull’argomento separazione – tra selfie, colazioni e aperitivi con le amiche, cerca di zittire l’ondata gossip. Una scelta che è piaciuta ai suoi fan e, del resto, diametralmente opposta a quella dell’ex capitano della Roma, il quale ha preferito il silenzio e “sparire” per un po’ dalla circolazione. Dunque, la “nuova” vita della Blasi sembra raccogliere molti consensi.

Cosa potrebbe accadere nelle prossime settimane

Negli ultimi giorni si è parlato con insistenza di un possibile trasferimento di Ilary Blasi a Milano. Il motivo, chiaramente, è legato soprattutto al lavoro a Mediaset della conduttrice, la quale è già stata confermata al timone dell’edizione 2024 de L’Isola dei Famosi.

Non è chiaro quanto ci sia di vero in queste indiscrezioni, ma sta di fatto che Ilary Blasi e i figli dell’ormai ex coppia, continueranno a vivere nella casa storica in zona Eur a Roma. Nella giornata di ieri, un incredibile rumors – non confermato – parlava di un trasferimento di Francesco Totti a casa di Noemi Bocchi. Sarà così?