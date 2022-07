Nicolas Vaporidis pubblica per la prima volta uno scatto insieme alla sua fidanzata Ali: lei è bellissima [FOTO]

Nicolas Vaporidis, attore e vincitore de L’Isola dei Famosi 2023, ha pubblicato uno scatto, per la prima volta, insieme alla sua compagna Ali: eccolo.

Lui è stato uno dei grandi protagonisti di questa edizione de L’Isola dei Famosi 2022, condotta con doppio appuntamento da Ilary Blasi su Canale 5, con Nicola Savino e Vladimir Luxuria nel ruolo di opinionisti e con Alvin in quello di inviato in Honduras.

Stiamo parlando di Nicolas Vaporidis, il quale, alla fine di 90 giorni estenuanti, ha portato a casa la vittoria. Di fatti l’attore romano era il più atteso di questa edizione e non ha deluso le aspettative.

Nel corso della sua avventura, Nicolas Vaporidis ha rivelato di essere fidanzato, dopo che inizialmente si era dichiarato single. Ma chi è la sua “misteriosa” compagna? Eccola, bellissima, in uno scatto.

Lo scatto di Nicolas Vaporidis

In una storia pubblicata sul suo account Instagram ufficiale, Nicolas Vaporidis ha infiammato i social ed entusiasmato i suoi fan pubblicando per la prima volta uno scatto insieme alla sua compagna. Per tutti questi mesi – dopo la scoperta a L’Isola dei Famosi della relazione dell’attore – non abbiamo mai visto Ali. La fidanzata di Vaporidis vive a Londra e, infatti, l’attore di Notte prima degli esami si trovava nel Regno Unito per una visita. Forse il primo passo verso una vera e propria “presentazione” social? Staremo a vedere, intanto i fan sperano.

Le parole dell’attore romano

Nel corso di una recente intervista rilasciata a Il Corriere della Sera, Nicolas Vaporidis ha parlato della sua compagna Ali, spiegando che inizialmente, durante L’Isola dei Famosi 2022, ha cercato di proteggere la loro privacy. Ha raccontato: “Mi sono lasciato andare e ho sentito il bisogno di condividere il fatto che ho incontrato una persona meravigliosa”.

E ancora: “È un rapporto che non ho mai avuto con le altre, prima non ne ero capace io. Ali è una di quelle persone che mi ha aiutato a diventare la versione più sincera di me, dunque più piacevole. Quando incontri una persona che ti permette di essere te stesso, valorizzando ciò che sei, devi tenertela stretta. E così faro con lei”.