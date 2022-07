Antonella Elia e Pietro Delle Piane altro che matrimonio, clamoroso retroscena: “Rimandano perché…”

Stando ad un’amica della coppia, Antonella Elia e Pietro Delle Piane, a dispetto degli annunci, non sarebbero pronti a convolare a nozze.

Nei giorni scorsi hanno infiammato i social le parole dell’attore Pietro Delle Piane, compagno della showgirl Antonella Elia su un prossimo matrimonio della coppia. La notizia è stata accolta con entusiasmo dai fan di entrambi.

Pietro Delle Piane e Antonella Elia, negli ultimi anni, ha vissuto alti e bassi. Come dimenticare, del resto, la loro partecipazione a Temptation Island nell’estate del 2020 e le accuse di tradimento.

Ma sembra ormai acqua passata, dal momento che la coppia, come detto, è pronta a dire di si, anche se il matrimonio era già stato annunciato – in più occasioni – in passato, salvo poi essere rimandato.

Le parole di Pietro Delle Piane

L’annuncio del grande passo è stato fatto dallo stesso Pietro Delle Piane nel corso di un’intervista rilasciata a NuovoTv. Ha spiegato: “Siamo tutti e due diventati ‘signorini’. Per cui questo sarà il nostro primo ed unico matrimonio. Sempre che lei non cambi idea davanti all’altare e non scappi. La terza proposta sarà il matrimonio! Anche perché le prime due sono state decisamente impegnative”.

Si tratta dunque della terza proposta di matrimonio dell’attore all’ex opinionista del Grande Fratello Vip, compresa la famosa dichiarazione – con tanto di copertina di Chi – nel 2019. Non c’è una data certa, ma la coppia ha lasciato intendere che potrebbe accadere nell’estate del 2023. Ma sarà così?

Il retroscena di Dagospia

Ma ecco che ad ispezionare le parole dell’attore ci pensa Dagospia. Il sito diretto da Roberto D’Agostino, infatti, citando le parole di un’amica della coppia, ha spiegato che, al momento, di nozze tra i due non si è parlato.

Si legge: “Rimanda e rimanda, ora il matrimonio tra Antonella Elia e Pietro delle Piane, ex Gieffino, ex di Silvye Lubamba, attore (?), dovrebbe avvenire il prossimo anno. Una cara amica della Elia (hanno lavorato insieme) ride e dice: ‘Questo matrimonio non s’ha da fare e non si farà…’. Noi rimaniamo in attesa”. Sarà così?