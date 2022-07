Indagato lo stalker di Federica Panicucci e Michelle Hunziker: è un 22enne

Il ragazzo avrebbe minacciato le due conduttrici con post deliranti e a sfondo sessuale, in uno aveva addirittura minacciato di morte Panicucci e la figlia. Hunziker da anni porta avanti una campagna contro le minacce e la violenza sulle donne.

La Procura di Bologna ha aperto un’indagine nei confronti di un ragazzo di 22 anni per i suoi post deliranti, le minacce nelle chat di Instagram e reato di stalking ai danni delle note presentatrici Federica Panicucci e Michele Hunziker. Le indagini delle forze dell’ordine hanno accertato i reati a mezzo informatico e molto presto potrebbe arrivare la richiesta di rinvio a giudizio.

La notizia viene riportata dal quotidiano Il Giorno, il quale ricorda che le conduttrici era state già in altre occasioni vittime di stalker e maniaci, episodi che le due donne avevano raccontato in pubblico. In particolare Michele Hunziker aveva affermato che oltre lei anche la figlia Aurora Ramazzotti, avuta con l’ex-compagno e cantante Eros Ramazzotti, aveva subito minacce ed episodi persecutori tanto da aver dovuto ingaggiare delle guardie del corpo per la sua sicurezza. “Ho ricevuto una lettera di minaccia in cui avrei dovuto versare una somma altrimenti avrebbero acidificato mia figlia, da parte di un’agenzia internazionale che la polizia non sapeva come fermare”, aveva raccontato.

“AMMAZZO TE E TUO FIGLIO”

Il 22enne ritenuto responsabile degli atti citati, sarebbe arrivato addirittura a minacciare di morte Federica Panicucci e il figlio con post deliranti pubblicati sul suo profilo Facebook e visibili a tutti gli utenti del social. “…Per vendetta verso questa tua schifosa condotta prendo la doppietta e vi ammazzo a te e a tuo figlio sparandovi…“, questo è solo uno dei post pubblicati dal ragazzo. Lo stalker se l’era presa anche con Hunziker con altri messaggi di minacce a sfondo sessista e sessuale.

L’IMPEGNO PER LE DONNE

La conduttrice ed ex-modella di origine svizzera si è spesso impegnata in cause e campagne di sensibilizzazione contro la violenza e lo stalking subito dalle donne. Diverse le iniziative a cui ha partecipato insieme all’avvocata e parlamentare Giulia Buongiorno per “Doppia Difesa”, associazione da loro fondata per la lotta allo stalking e ai maltrattamenti. A settembre dello scorso anno aveva organizzato un mercatino dell’usato di abiti e oggetti di casa Hunziker-Trussardi, con l’obiettivo di raccogliere fondi a sostegno di due progetti di solidarietà, uno per le famiglie in emergenza Covid-19 e uno per le donne vittime di violenza.