Elon Musk travolto da uno nuovo scandalo: la relazione compromettente che lo imbarazza

Non finiscono mai gli scandali per Elon Musk. Dopo essere stato citato in causa da Twitter, il patron di Tesla è finito al centro di un altro acceso dibattito: nelle scorse ore è stato accusato di aver avuto un flirt con l’imprenditrice Nicole Shanahan, ossia la moglie del co-fondatore di Google.

CEO di Tesla e della compagnia spaziale SpaceX, Elon Musk non è nuovo agli scandali ed alle polemiche. Solamente negli scorsi mesi, in seguito alla sua rottura con la cantante Grimes, è stato accusato di molestie da parte di una hostess della sua compagnia mentre ora dovrà affrontare un processo contro Twitter.

Lo scorso aprile ha attirato l’attenzione dei media dopo la sua offerta di 43 miliardi per acquistare la piattaforma. Intenzionato ad assumere il controllo di Twitter, attratto dal suo potenziale “per la libertà di parola in tutto il mondo”, l’imprenditore è stato poi citato in causa dall’azienda. Secondo quest’ultima, Musk sarebbe il responsabile del calo di ricavi registrato in seguito al ritiro dell’offerta.

Il patron di Tesla, da parte sua, ha spiegato di essersi tirato indietro in quanto la società si rifiuterebbe di fornire i dati relativi al numero di account falsi presenti sulla piattaforma. Il processo è stato fissato per il mese di ottobre e, per il momento, possiamo solo immaginare come si concluderà la faccenda.

La presunta storia con Nicola Shanahan

In queste ore Musk è tornato al centro delle news. Questa volta, però, è finito al centro di uno scandalo da cronaca rosa. L’imprenditore avrebbe avuto una relazione con Nicole Shanahan, imprenditrice ed ex moglie di Sergei Brin, noto anche come Mr Google.

La Shanahan e Brin sono stati sposati per tre anni, prima di annunciare il loro imminente divorzio lo scorso gennaio. Il motivo? “Divergenze irriconciliabili”, tra le quali sembrerebbe esserci anche Musk. L’imprenditore, secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, avrebbe tradito uno dei suoi più cari amici. Con Brin, infatti, ha sempre avuto un ottimo rapporto – tanto che quest’ultimo lo aveva aiutato con un assegno da 500 mila dollari quando la Tesla stava rischiando il fallimento.

In base alle notizie, Musk e la Shanahan avrebbero avuto una breve storia durante la settimana dell’Art Basel a Miami lo scorso dicembre. Il patron di Tesla, all’epoca, aveva da poco concluso la sua relazione con la ex compagna Grimes. L’imprenditrice, da parte sua, viveva ancora con l’ex marito, nonostante avessero già deciso di separarsi.

La risposta di Musk ai rumors

Il tradimento spiegherebbe il gesto compiuto da Musk all’inizio di quest’anno, quando durante una festa ha incontrato Brin e si è messo in ginocchio davanti a lui, pregandolo di perdonarlo con scarsi risultati. Niente da fare: il co-fondatore di Google avrebbe addirittura deciso di vendere tute le quote che possedeva nella società di Musk.

Ma ora è arrivata la smentita da parte del CEO di Tesla. Musk ha negato qualsiasi accusa, dichiarando di non aver avuto una relazione con la Shanahan e che la notizia diffusa dal Wsj sarebbe “totalmente falsa”. Inoltre, la sua amicizia con Brin non sarebbe assolutamente intaccata: a detta dell’imprenditore, solamente ieri sera si sarebbe trovato con l’amico ad una festa.