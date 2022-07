Pedalò affonda, cinque giovani vengono salvati dai cani-bagnino

Gli eroi a quattro zampe sono intervenuti per salvare cinque giovani, tra i 25 e i 30 anni, che si erano spinti al largo con il pedalò per fare un bagno e cercare acqua più fresca lontano dalla riva e dal caos della domenica pomeriggio.

Nulla di anomalo, normale amministrazione per queste giornate di caldo insostenibile. Tuttavia, 250 metri dalla riva sono un po’ troppi, soprattutto per un pedalò a pieno carico.

Si sono spinti troppo oltre per poter fare una nuotata in una zona meno affollata, in cinque su un pedalò che ad un certo punto ha iniziato a dare segni di cedimento. È accaduto domenica pomeriggio, al largo della spiaggia delle Saline a Palinuro, nel Cilento. Non è passato molto tempo, è bastato qualche minuto e il pedalò ha iniziato ad affondare. I cinque ragazzi sono rimasti aggrappati all’imbarcazione, due delle ragazze che facevano parte del gruppo hanno anche avuto un attacco di panico.

Il pedalò affonda e i cani bagnino entrano in azione

Le urla dei giovani in difficoltà hanno attirato l’attenzione dei bagnini, e dalla spiaggia si sono lanciati in acqua Dylan e Vita, due Golden retriever, bagnini a quattro zampe, della Scuola italiana cani salvataggio, con accanto i loro istruttori.

I due eroi con la coda hanno raggiunto in pochi minuti l’imbarcazione che stava affondando e hanno fatto aggrappare i ragazzi all’imbragatura galleggiante. In soccorso, nel frattempo, sono anche arrivati due pattini di salvataggio partiti dallo stabilimento balneare Urlamare per poter trarre tutti a riva sani e salvi.