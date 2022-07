L’Eurovision Song Contest 2023 non si terrà in Ucraina: arriva la decisione ufficiale | Ecco dove si organizzerà

Il prossimo Eurovision Song Contest 2023, come prevedibile, non verrà organizzato in Ucraina, Paese vincitore dell’edizione di quest’anno che si è tenuta a Torino.

Lo scorso maggio, a Torino, si è tenuto l’Eurovision Song Contest 2022 presso il Pala Alpitour. L’anno precedente, infatti, a trionfare a Rotterdam, in Olanda, sono stati i nostri Maneskin.

A vincere a Torino, in tre grandi serate, è stata la band ucraina dei Kalush Orchestra con Stefania. Lo show è stato condotto da Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan. L’Italia, si è piazzata sesta, con il duo vincitrice del Festival di Sanremo 2022, Blanco e Mahmood.

A causa della guerra che sta dilaniando l’Ucraina da febbraio, era sorto sin da subito il problema di organizzare l’evento a Kiev. Adesso è arrivata la decisione finale.

Il prossimo Eurovision Song Contest

In un post pubblicato sugli account ufficiale di Eurovision Song Contest, è stato annunciato che la prossima edizione della più importante kermesse continentale si terrà nel Regno Unito. Una decisione che era nell’aria già da qualche mese, ma che ora è definitiva. Già nei giorni scorsi, rivelando di fatti la decisione finale, gli organizzatori avevano parlato dell’impossibilità di organizzare l’evento a Kiev a causa della guerra in Ucraina. Come da regolamento, ad ospitare l’evento sarà il Paese secondo in classifica, ovvero il Regno Unito, che in passato ha organizzato per ben sette volte l’evento: nel ’60, ’63 e ’68 a Londra, poi nel 1972 a Edimburgo e nel ’74 a Brighton, poi di nuovo a Londra nel 1977, nel 1982 ad Harrogate e infine nel ’98 a Birmingham.

L’organizzazione nel Regno Unito

La città dove verrà organizzata la prossima edizione dell’Eurovision Song Contest si saprà soltanto in autunno. In lizza, da quanto si apprende, ma sono soltanto le prime indiscrezioni, ci sarebbero Londra, Manchester, Liverpool e Cardiff.

Stando a quanto trapela, l’Ucraina sarà celebrata per tutto il percorso e durante l’evento della prossima kermesse, a cominciare dal logo, che dovrebbe ricordare i colori di Kiev. L’evento, sarà trasmesso dalla tv pubblica britannica, la BBC.