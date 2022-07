Harry e Meghan, colpo di scena: invitati ufficialmente dalla Regina Elisabetta | Prove generali di riappacificazione

La Regina Elisabetta II avrebbe avanzato un invito ufficiali a Harry e Meghan per l’estate: il primo passo per la riconciliazione o c’è qualcosa sotto? Scopriamolo.

I festeggiamenti del Giubileo di Platino per i 70 anni di regno della Regina Elisabetta, a giugno scorso, sono sembrati a molti – compresi esperti e giornalisti della Famiglia Reale – il momento ideale per una riappacificazione in casa Windsor.

Quando i Duchi del Sussex si sono recati a Londra, però, hanno trovato un’accoglienza molto fredda, quasi irreale. Del resto, si è raccontato, i Principi William e Harry si sarebbero a stento salutati. Inoltre, Meghan e suo marito, sono stati relegati insieme agli familiari – più larghi nel ramo delle parentele – della Regina Elisabetta.

Anche per questi motivi, i Duchi sono partiti anzitempo alla volta della California per tornare a casa. In questi giorni, l’uscita di un libro a firma di Tom Bowler sulla cosiddetta MegExit, ha riacceso il dibattito a Londra. Ora, però, ci sono segnali incoraggianti: ecco cosa sta accadendo.

La Regina vuole incontrare i Duchi

Come di consueto, la Regina Elisabetta II passerà le proprie vacanze estive nel Castello di Balmoral, in Scozia, storica residenza della casata Windsor. E fin qui, nulla di strano, anzi. Ma, come scrive il Daily Express, la Sovrana ha inviato anche i Duchi del Sussex, ovvero il Principe Harry e la sua consorte Meghan Markle al Castello. Si tratta di un invito non da poco: a quanto trapela, Sua Maestà sarebbe stanca della situazione creatasi nella Royal Family, e vorrebbe intervenire al più presto.

Al momento non è chiaro se Harry e Meghan voleranno in Scozia o meno. La sensazione, però, non è delle migliori. In passato la Duchessa del Sussex – si è mormorato – avrebbe rifiutato più volte l’invito a Balmoral a causa delle battute di caccia che si tenevano nella tenuta del Castello. Ma queste, a quanto pare, sono state abolite da qualche anno.

I nuovi progetti della coppia

A quanto si apprende, Harry e Meghan, tra poche settimane, lavoreranno al loro secondo personalissimo podcast, dopo la cancellazione dello speciale di Netflix, che si chiamerà Archetypes. In questo podcast, ogni settimana, parleranno degli eventi più importanti, di attualità, politica e altro.

Ma, a quanto pare, il Principe starebbe anche lavorando alla sua autobiografia, che dovrebbe uscire in tutto il mondo alla fine dell’anno. E, proprio su questo tema, si concentrano i più diffidenti verso la Corona: la Regina vorrebbe riappacificarsi per timore di uscire con le ossa rotta dalle dichiarazioni di suo nipote? Staremo a vedere.