“È un reato, a tutti gli effetti un furto”, Selvaggia Lucarelli attacca Chiara Ferragni: social in rivolta

Su Instagram, dopo i post dell’influencer dei giorni scorsi, la giornalista Selvaggia Lucarelli ha attaccato pesantemente Chiara Ferragni: ecco cosa è successo.

In questi anni abbiamo assistito a numerosi scontri tra la giornalista e giudice di Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli e i Ferragnez, ovvero Chiara Ferragni e Fedez.

Nelle scorse settimane, ad esempio, Selvaggia Lucarelli aveva criticato il rapper milanese, il quale, di tutta risposta, aveva tirato in ballo il caso Belen degli anni scorsi.

Oggi, invece, la giornalista ha attaccato la nota influencer per un suo video dei giorni scorsi: ecco cosa ha detto.

Le parole di Selvaggia Lucarelli

In una serie di stories pubblicate sul suo account Instagram ufficiale, Selvaggia Lucarelli ha attaccato Chiara Ferragni. Ma facciamo un passo indietro: qualche giorno fa, la nota influencer milanese, ha pubblicato sui social – inizialmente su Tik Tok, poi anche su Instagram – un video, probabilmente ironico, in cui ha scritto: “Persone che rubano l’accappatoio dell’hotel come souvenir”, indicando poi se stessa. Il video è arrivato alla giornalista e giudice di Ballando con le Stelle, la quale ha risposto alla moglie di Fedez.

Scrive Selvaggia Lucarelli: “Qualcuno spieghi a Chiara Ferragni, colei che denuncia situazioni di illegalità a Milano, che portarsi a casa la biancheria dagli hotel non è una ca**tina con cui fare contenuti su Tik Tok. È un reato. Gli albergatori sostengono delle spese, non sono omaggi o oggetti mono uso”.

Il duro affondo della giornalista

Infine, nella terza storia pubblicate su Instagram, Selvaggia Lucarelli ha concluso: “Quello che per l’ospite può sembrare un divertimento, un gesto innocente, una stupidaggine, in realtà, per la legge è reato. Appropriarsi indebitamente di oggetti dell’albergo, è considerato a tutti gli effetti un furto, un reato punito con la reclusione da sei mesi a tre anni con la multa da 154 euro a 516 euro”.

Al momento, Chiara Ferragni, non ha risposto agli attacchi di Selvaggia Lucarelli e non è chiaro se lo farà nelle prossime ore.