Ida Platano, lo scatto in bikini con addominali in vista è mozzafiato: la dama 39enne è divina

La dama del programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne, Ida Platano ha stregato i social con uno scatto in bikini pubblicato sui social: eccolo.

Lei è una delle grandi protagonisti del programma cult di casa Mediaset, ideato e condotto da Maria De Filippi su Canale 5, Uomini e Donne. Nella scorsa stagione, specie negli ultimi mesi, è stata davvero al centro del parterre di Cologno Monzese.

Stiamo parlando della dama 39enne Ida Platano. In molti, per la nuova stagione in partenza a settembre del dating show di Canale 5, la dama potrebbe prendere le redini del trono over dall’amica Gemma Galgani. Staremo a vedere.

Intanto, dopo la delusione con Riccardo Guarnieri – già suo ex compagno – Ida Platano si sta godendo qualche giorno di vacanza per ricaricare le pile.

La foto di Ida Platano

In uno scatto pubblicato sul suo seguitissimo account Instagram ufficiale, Ida Platano ha stregato i social mostrandosi in tutta la sua bellezza. La dama di Uomini e Donne posa in bikini, modello tigrato, grandi occhiali da sole e addominali in vista. Bellissima, Platano è davvero in forma mozzafiato. Lo scatto è divenuto immediatamente virale.

Ida Platano ci sarà nella prossima stagione?

Anche se è certamente una delle grandi protagoniste di Uomini e Donne, Ida Platano, nelle ultime settimane, è stata accostata a diversi programmi televisivi. Stando a quanto si vocifera a Cologno Monzese, infatti, la dama del programma di Maria De Filippi vorrebbe iniziare una carriera nel piccolo schermo.

Il nome di Ida Platano è finito nel calderone di diversi reality: il primo – e sembra che i contatti siano già avvenuti – è il programma La Talpa, in partenza dal prossimo autunno; il secondo, invece, è Back to School, affidato – dopo la prima stagione condotta da Nicola Savino – a Federica Paniccucci. Nelle settimane scorse si era parlato anche della settima edizione del Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, ma l’idea è tramontata.