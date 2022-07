Jennifer Lopez, bufera online a una settimana dal matrimonio: la decisione della cantante fa discutere

La storia d’amore tra Jennifer Lopez e Ben Affleck è stata seguita da milioni di persone. I due sono tornati insieme lo scorso anno, dopo aver avuto una relazione turbolenta che hanno deciso di lasciarsi alle spalle. Ma a distanza di una settimana dal loro matrimonio, JLO è finita al centro di una bufera online.

Attrice, cantante ed imprenditrice: Jennifer Lopez è una delle artiste più influenti degli ultimi anni e nel corso della sua carriera ha sempre saputo come reinventarsi, sorprendendo ogni volta i suoi fan. Talentuosa, affascinante ed inarrestabile: JLO ha da poco compiuto 53 anni e continua ad essere un’icona di bellezza, tanto da aver deciso di festeggiare il traguardo con una serie di scatti totalmente al naturale.

L’artista, infatti, ha lanciato una nuova linea di prodotti per la cura del corpo “JLO Body” con una campagna promozionale in cui possiamo vederla posare senza veli. “La bellezza non ha una data di scadenza” è il messaggio che intende portare avanti – come spiegato in un’intervista a People – nel suo impegno per l’empowerment femminile.

La Lopez, tuttavia, non è rimasta estranea a non poche critiche e polemiche online. Ad essere messo in dubbio è il suo supporto alla causa femminista. Ma facciamo un passo indietro: tutto ha avuto inizio in seguito al suo matrimonio con Ben Affleck.

Le nozze con Ben Affleck

La storia tra JLO e Ben Affleck ha tenuto milioni di persone col fiato sospeso. I due si sono conosciuti sul set dei film “Amore estremo – Tough Love” e “Jersey Girl”. All’epoca, Jennifer aveva appena chiuso con il ballerino Cris Judd, con il quale ha divorziato ufficialmente nel 2003. La relazione con Ben è iniziata un anno prima ed è andata avanti fino al 2004, tra costanti alti e bassi.

A distanza di 17 anni, Jennifer e Ben hanno ricominciato a frequentarsi. Il loro riavvicinamento ha scatenato l’entusiasmo di molti fan, arrivato al culmine con il loro matrimonio. La coppia ha celebrato le nozze a Las Vegas il 16 luglio in gran segreto, per poi passare una romantica luna di miele a Parigi.

Niente più “Jennifer Lopez”

Tutta questa eccitazione e felicità è stata bruscamente interrotta dalle polemiche scoppiata online nelle scorse ore. Gli iscritti alla newsletter “On the Jlo” hanno ricevuto la notifica finita al centro della bufera: da ora in poi, il nome della cantante sarà Jennifer Lynn Affleck.

JLO ha deciso di prendere il cognome del marito. Il gesto non è stato gradito da molte donne e, in particolare, dalle femministe in un momento tanto delicato per i diritti delle donne negli Stati Uniti. La scelta di Jennifer è stata vista come una “sottomissione”, nonostante sia assolutamente in buona compagnia. In America, infatti, l’80% delle donne sposate assume il cognome del marito.

Una tradizione discutibile, legata ad una mentalità patriarcale – come affermato dalla scrittrice Jennifer Weiner, che ne ha parlato in una articolo per il New York Times – spesso al centro di critiche. Per il momento, JLO non ha rilasciato nessuna dichiarazione al riguardo.