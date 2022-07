Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini sempre più innamorati: come sono stati paparazzati i due

Dopo mesi durante i quali hanno continuato a seguire la strada della riservatezza, sembra che ora Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini non vogliano più nascondersi.

Dopo la fine del matrimonio con Tomaso Trussardi, Michelle Hunziker ha scelto di dedicare gran parte del suo tempo a sé stessa, alla sua famiglia e al lavoro. Dal punto di vista professionale, infatti, nella passata stagione televisiva la conduttrice non solo ha riscosso un enorme successo con il programma Michelle Impossible, ma è anche tornata alla conduzione di Striscia la Notizia.

Per ciò che concerne la vita privata, invece, i traguardi sportivi di Michelle non sono certo passati inosservati, così come le meravigliose foto in compagnia delle sue tre figlie pubblicate sul suo profilo Instagram ufficiale.

Negli ultimi mesi, inoltre, come tutti saprete, la bella conduttrice svizzera è finita spesso al centro del gossip per la sua presunta relazione con Giovanni Angiolini, chirurgo ortopedico ed ex concorrente di una delle passate edizioni del Grande Fratello. Nonostante alcune paparazzate di cui sono stati protagonisti, i due hanno sempre cercato di preservare il loro rapporto. In una recente calda serata di luglio, però, Michelle e Giovanni sono stati “beccati” insieme in uno dei locali più famosi e frequentati della Sardegna. Ecco, a tal proposito, tutti i dettagli.

Alla luce del sole

L’estate, si sa, è sinonimo di divertimento. E cosa c’è di meglio, dunque, di una piacevole serata trascorsa a ballare in dolce compagnia? Di recente, per la prima volta dall’inizio della loro frequentazione, Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini hanno scelto di non nascondersi più, e di mostrarsi insieme in uno dei locali più affollati della Sardegna. Questo video, infatti, è stato girato nel weekend appena trascorso al Billionaire – il locale di Flavio Briatore situato in Costa Smeralda – da una persona presente alla serata. Le immagini, ovviamente, hanno subito fatto il giro del Web, e sono state ripubblicate anche dall’esperta di gossip Deianira Marzano.

Le emozioni che meritano di vissute

Dalle immagini girate nel locale di Briatore, Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini appaiono complici e sereni, e con una gran voglia di vivere il loro rapporto alla luce del sole. I due infatti, si sono lasciati andare a una serata spensierata all’insegna del divertimento, durante la quale non sono mancati baci, abbracci, e dolcissimi scambi di sguardi.

Sui loro rispettivi profili social, tuttavia, ancora nessuna foto di coppia, ma alla luce dei nuovi eventi, chissà, magari è solo questione di tempo!