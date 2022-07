Regina Elisabetta, cosa c’è nel suo testamento segreto? Un nuovo scandalo alle porte per la Royal Family

È proprio il caso di dirlo: ultimamente non si riesce proprio a trovare pace a Buckingham Palace. Dopo la “Megxit” e le vicende che hanno visto coinvolto il principe Andrea, infatti, la “royal family” inglese è stata di recente chiamata ad affrontare un altro insidioso problema.

Non è raro, negli ultimi tempi, venire a conoscenza di spiacevoli accadimenti legati alla famiglia reale inglese. Lo scandalo delle accuse nei confronti del duca di York, il secondo figlio maschio della regina Elisabetta II, non è di certo finito nel dimenticatoio; così come il trasferimento in California del principe Harry e di sua moglie, l’attrice statunitense Meghan Markle.

La cosiddetta “Megxit” ha creato molto scompiglio non solo a Buckingham Palace, ma anche tra l’opinione pubblica, e tutto ciò rischia di essere aggravato da una nuova recente polemica.

Una nota rivista britannica, infatti, ha di recente portato alla luce un’annosa questione riguardante il testamento dei membri della famiglia reale, e sul vincolo di riservatezza a esso legato. Ecco, a tal proposito, tutti i dettagli.

Segreti reali

Il testamento è un atto pubblico, ma non per tutti. Ebbene sì: l’ultima polemica legata alla famiglia reale inglese riguarda proprio alcuni privilegi legati alle ultime volontà dei membri a essa appartenenti. Secondo l’Alta Corte Inglese, infatti, è giusto che il testamento dei reali rimanga segreto; alla rivista britannica The Guardian, invece, questo proprio non è andato giù. In occasione della morte del principe Filippo, infatti, la richiesta di avere accesso al testamento del marito della regina Elisabetta II è stata rifiutata, motivo per il quale, come riportato anche dal portale ultimaparola.com, è stato fatto ricorso al tribunale inglese. Il noto quotidiano britannico precedentemente citato, dunque, non ha accolto di buon grado la decisione dell’Alta Corte Inglese, considerandola un atto di profonda ingiustizia nei confronti delle persone che non godono degli stessi privilegi dei reali e che, dunque, devono rendere pubbliche le proprie ultime volontà.

La storia si ripete

Sempre riguardo all’annosa questione del testamento, il quotidiano The Guardian ha portato alla luce anche alcuni avvenimenti di simile natura appartenenti al passato.

Dalle ricerche effettuate dalla suddetta rivista, infatti, è emerso che già ai tempi risalenti al regno della regina Vittoria e di suo figlio, Edoardo VII, i testamenti dei membri della famiglia reale tenuti segreti sono stati più di trenta (trentatré, per l’esattezza). Si stima, inoltre, che il valore dei beni in essi contenuti si aggiri intorno ai duecentodieci milioni di euro.