Rocio Munoz Morales, lo scatto in spiaggia è da urlo: la compagna di Raoul Bova in forma mozzafiato

L’attrice spagnola Rocio Munoz Morales, compagna di Raoul Bova, è divina in bikini in spiaggia: lo scatto è boom di like sui social.

Lei è una delle attrici e conduttrici, ma anche star dei social, più amate dal grande pubblico nostrano, protagonista di film e serie tv di grande successo. Stiamo parlando dell’attrice iberica Rocio Munoz Morales.

Come sappiamo, da oltre dieci anni, Rocio Munoz Morales vive una storia d’amore con l’attore romano Raoul Bova. I due, conosciutisi nel 2011, hanno avuto due figlie: Luna, nata il 21 dicembre del 2015, e Alma, nata il 1 novembre del 2018.

Nei mesi scorsi si è parlato con insistenza di una possibile crisi della coppia di attori ma, tra conferme ed indiscrezioni, sembra ormai tutto superato per i due.

Lo scatto di Rocio Munoz Morales

In uno scatto pubblicato sul suo account Instagram ufficiale, Rocio Munoz Morales ha stregato i social mostrandosi in tutta la sua bellezza. La compagna di Raoul Bova, che si trova a Roccella Jonica, in Calabria, in vacanza con la sua famiglia, è stata immortalata sulla spiaggia. Bikini doppio pezzo con diverse decorazioni, Morales è in forma strepitosa: addominali scolpiti, l’attrice e showgirl è bellissima. Lo scatto ha ricevuto tantissimi like e reaction. Si legge: “Chiedetemi se sono felice. Ps: Calabria, ti voglio bene”.

Carriera dell’attrice spagnola

Rocio Munoz Morales e Raoul Bova, negli ultimi tempi, stanno lavorando a stretto contatto. Questo non capitava dal 2011, anno in cui i due si sono conosciuti sul set della pellicola di Paolo Genovese, Immaturi – Il viaggio. Dapprima hanno girato insieme lo spot Calabria terra mia, diretto da Gabriele Muccino, e poi li abbiamo visti insieme nella serie tv andata in onda su Canale 5, Giustizia per tutti, di Maurizio Zoccaro.

Per Rocio Munoz Morales è un periodo d’oro: è stata protagonista quest’anno – oltre della già citata serie Mediaset – anche di tre pellicole: Tre sorelle, (Im)perfetti criminali e Uomini da marciapiede. Non solo: l’attrice spagnola sarà la prossima madrina della Mostra del Cinema di Venezia 2023. La compagna di Raoul Bova, infatti, condurrà la serata d’apertura – mercoledì 31 agosto – presso il Palazzo del Cinema al Lido, e la serata di chiusura, prevista per sabato 10 settembre, quando si consegneranno gli ambiti Leoni d’Oro.