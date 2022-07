Supermercato e discount: con questi 3 trucchi dimezzi lo scontrino e sfrutti il taglio sull’IVA

Fare la spesa per le famiglie italiane sta diventando sempre più difficile.

Gli aumenti sono continui al supermercato e così anche andando al discount riuscire ad acquistare i generi di prima necessità non è per nulla semplice.

Ma vediamo come si può risparmiare tantissimo utilizzando alcuni trucchi che ci consentono di tagliare veramente lo scontrino.

Come risparmiare tanto

L’inflazione sta facendo aumentare tutte le spese degli italiani. Le bollette crescono continuamente ma è proprio sul cibo che adesso arrivano i rincari più pesanti.

La pasta è aumentata del 20% e l’olio di semi di girasole ormai ha superato il 70% di aumenti. Ma sono tantissimi altri cibi ad essere aumentati e quindi bisogna assolutamente trovare il modo di risparmiare. Il primo consiglio fondamentale per risparmiare al supermercato è quello di compilare una lista della spesa prima di entrarci. Può sembrare un consiglio banale ma bisogna tener presente che il supermercato riesce a suggestionarci fino a farci acquistare addirittura il 30% di merce inutile. Può sembrare incredibile ma i tanti trucchi psicologici messi in campo dal supermercato costringono i consumatori ad acquistare tanta merce della quale non hanno effettivamente bisogno.

Ecco i trucchi più utili ed arriva lo sconto IVA

Quindi soltanto attenendosi rigidamente una lista scritta prima si potrà risparmiare. Poi è importante fare la spesa a stomaco pieno perché è stato dimostrato che se si fa la spesa a stomaco vuoto si finisce per acquistare più messo inutile. Invece facendo la spesa a stomaco pieno anche in questo caso le suggestioni del supermercato non riusciranno a fare presa. E’ anche importante ricordarsi di confrontare non il prezzo indicato ma il prezzo al kg. Se confrontiamo il prezzo al kg ci accorgeremo facilmente che confezioni che appaiono molto convenienti in realtà contengono poco prodotto e di conseguenza questo prodotto è più caro.

L’aiuto di Stato

È una vera e propria inflazione nascosta che le aziende mettono in campo realizzando confezioni grandi ma con poco prodotto. Inoltre è anche importante scaricare le app che consentono di avere i volantini delle offerte a colpo d’occhio perché così si potrà capire qual è il discount sta facendo i prezzi più bassi in quella settimana. Ma ad agosto dovrebbe arrivare anche il taglio dell’IVA sui prodotti di prima necessità e questo vuol dire un abbattimento secco sui costi di tutti i prodotti del supermercato.