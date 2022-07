Pioggia di aiuti ad agosto con il Decreto Aiuti Bis: una mano concreta agli ISEE bassi

Anche se il governo Draghi è caduto, può continuare a dare continuità alla sua azione di governo finché non si insedia il nuovo esecutivo.

Sarà proprio nel decreto aiuti bis di agosto che l’esecutivo guidato da Mario Draghi potrà dare compimento all’opera di sostegno degli ISEE bassi contro il grave aumento del costo della vita.

L’inflazione in Italia ha superato l’8%. Questo significa che per le famiglie e soprattutto per le famiglie con ISEE basso andare avanti diventa sempre più difficile.

Tanti nuovi bonus e la conferma di quelli vecchi

Tutto tutto aumenta di prezzo e così si richiedono a gran voce al governo nuovi aiuti. Vediamo quali aiuti saranno contenuti nel decreto aiuti bis.

In Italia si richiede con sempre maggiore forza il salario minimo e il reddito di base universale. Queste due misure ormai appaiono veramente fondamentali ma è il reddito di base universale ad aver davvero attirato l’attenzione e i desideri degli italiani. Mentre in tutta Europa stanno partendo progetti pilota di reddito di base universale in Italia siamo ancora indietro e questo fa aumentare l’indignazione di tanti ma vediamo che cosa invece trova posto concretamente nel decreto aiuti bis.

I nuovi bonus proporzionati al reddito

Innanzitutto il governo si impegna a prolungare il taglio sulle accise. Infatti è proprio grazie al taglio sulle accise che i costi di diesel e benzina riescono ad essere ancora sostenibili per le famiglie italiane. Inoltre nel nuovo decreto di Agosto dovrebbe anche trovare posto la conferma del bonus sulle bollette e forse addirittura un suo potenziamento. Ma una delle misure in assoluto più attese del decreto aiuti bis è il taglio dell’IVA. Infatti il governo ha incassato tantissimo grazie all’aumento dei costi dovuti all’inflazione. Se la merce costa di più significa che anche il governo guadagna di più grazie all’iva.

Bonus nuovi per le famiglie in difficoltà

Ma proprio questo maggiore introito garantito al governo tramite l’IVA adesso viene proprio utilizzato per un taglio di questa tassa. Quindi con il taglio dell’IVA anticipato dal ministro Brunetta proprio i beni di prima necessità vale a dire quelli che si trovano sostanzialmente al supermercato scenderanno immediatamente di prezzo. Questo aiuto è sicuramente uno dei più attesi. Ma subito dopo il confronto con le parti sociali il premier Mario Draghi in una conferenza stampa ha anticipato che nel decreto di agosto ci saranno anche bonus nuovi proporzionali al reddito. Quindi secondo molti osservatori il governo proprio nel decreto aiuti bis potrebbe proporre bonus sociali inediti rispetto a quelli presenti oggi.