Reddito di Base: chi avrà 800€ al mese anche in Italia, rivoluzione in corso

Ormai il reddito di base universale è un argomento sempre più caldo. Gli italiani lo richiedono a gran voce e parte anche in Italia un’iniziativa per erogare 800 euro al mese a titolo di reddito di base.

Il reddito di base universale è una vera grande rivoluzione sociale e l’Italia è proprio il paese che lo richiede di più in Europa.

Infatti quando c’è stata la grande raccolta di firme europea per l’istituzione del reddito di base universale è stata proprio l’Italia a raccogliere il maggior numero di firme.

Gli Italiani vogliono il Reddito di Base Universale

Ciò non stupisce perché sia su internet che nelle varie città italiane le iniziative per far conoscere e per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla necessità di questo reddito minimo garantito a tutti si stanno davvero moltiplicando.

Se in Galles è partita un’iniziativa che eroga addirittura 1700€ ai ragazzi a titolo di reddito di base universale anche in Italia è partita un’iniziativa per erogare 800 euro al mese. Sono decenni ormai che le più prestigiose università economiche del mondo attraverso i cosiddetti Basic income studies stanno dimostrando come un reddito di base garantito a tutti sia non soltanto un bene per chi lo riceve ma anche un bene per la collettività.

800 euro al mese

Il reddito di base abbassa notevolmente i tassi di criminalità e incide positivamente sull’economia. Non richiedendo la ricerca attiva di un lavoro e quindi il rischio di perderlo se lo si trova non spinge la gente all’inattività. Anzi, chi percepisce il reddito di base è più motivato a trovare una occupazione di alto livello e a formarsi per conseguirla. Garantire a tutti il reddito di base universale in Italia può sembrare un sogno. Eppure fino al 2021 questa misura era assolutamente sconosciuta nel nostro paese mentre oggi viene richiesta con forza.

UBI 4 all

Come abbiamo visto gli attivisti italiani cercano di sensibilizzare in ogni modo l’opinione pubblica sull’importanza del reddito di base universale e proprio per questo è nata Ubi for all. Questa iniziativa è una sorta di lotteria che garantisce 800 euro al mese per 12 mesi a chiunque la vinca. Lo scopo di questa lotteria più che far vincere il reddito di base messo in palio, è proprio quello di far crescere la sensibilità dell’opinione pubblica attorno a questo importantissimo tema. Con l’arrivo della recessione economica e soprattutto con l’avanzata della disoccupazione tecnologica, il reddito di base universale è considerato da tanti economisti come assolutamente imprescindibile. Anche guru dell’economia come il Bill Gates o Elon Musk sostengono che la disoccupazione tecnologica è un fenomeno così potente che se non viene accompagnata da un reddito di base universale può provocare tensioni sociali anche gravi.