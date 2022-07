Alexa, raccontami una favola; la nuova frontiera degli assistenti vocali smart

Alexa sta diventando sempre po’ un fedele compagno di vita quotidiana. Indispensabile a casa, in macchina, un po’ ovunque. E’ la nuova frontiera degli assistenti vocali smart, sempre più utilizzati da milioni e milioni di utenti.

Con Audible, l’assistente di Amazon ha evidenziato una valida alternativa alla lettura, rappresentata dall’ascolto di audiolibri e podcast. Un hobby meno impegnativo ma altrettanto affascinante, che può sopperire alla mancanza di tempo e concentrazione del quotidiano.

Oggi, grazie ad Audible, tutti hanno la possibilità di sperimentare questo mondo, in costante crescita, con l’alta probabilità di non tornare più indietro, scoprendo un modo di fruire di contenuti di qualità, avvincenti come una serie tv e complessi come la carta stampata.

Alexa e la gestione di una vasta gamma di attività

Con gli altoparlanti intelligenti basati su Google Assistant che perdono diverse funzionalità cruciali a seguito della causa Sonos, Alexa sta lentamente diventando l’assistente digitale preferito da un numero crescente di appassionati di casa intelligente. Ormai i genitori la utilizzano assiduamente perfino per raccontare le favole ai propri figli/e.

Alexa può eseguire una vasta gamma di attività, da semplici comandi come controllare il meteo e impostare promemoria a scenari di automazione complessi che ti consentono di attivare diverse azioni con un unico comando utilizzando le routine di Alexa.

Il braccio destro dell’e-commerce numero uno al mondo Alexa può anche utilizzare le sue capacità di sintesi vocale per leggere le notizie, l’elenco delle cose da fare quotidiane e persino il tuo libro preferito mentre sei impegnato a fare qualcos’altro.

Grazie all’integrazione Audible di Alexa, puoi ascoltare facilmente gli audiolibri sugli altoparlanti intelligenti Amazon Echo. Se non hai un abbonamento Audible o hai eliminato il tuo account Audible qualche tempo fa, puoi anche chiedere all’assistente digitale di leggerti un libro dalla tua libreria Kindle utilizzando le sue capacità di sintesi vocale. Il tuo account Alexa e Audible sono collegati per impostazione predefinita, a condizione che utilizzi lo stesso ID e-mail per i servizi. Grazie a ciò, ascoltare un audiolibro Audible sul tuo altoparlante Amazon Echo è un processo piuttosto semplice. Segui le istruzioni fornite di seguito per iniziare. Come? Apri l’applicazione Alexa sul tuo dispositivo Android o iOS, seleziona il pulsante “Riproduci” nella barra degli strumenti in basso per accedere ai servizi collegati.

Con i dispositivi compatibili con Amazon Alexa, come gli Echo e gli Echo Show, è possibile ascoltare le Radio FM sia italiane sia di moltissimi altri Paesi impostando semplicemente le skill. Sì, Alexa è proprio una favola.

