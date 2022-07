Fabrizio Corona, colpo di scena sulle elezioni: “In 5 anni…”

Intervistato da Marco Oliva nella trasmissione Iceberg, Fabrizio Corona si è lasciato andare ad un pensiero che ha lasciato senza parole tutti. Solo una provocazione oppure…

Non è chiaro per il momento quanto sia serio nelle sue intenzioni, ma Fabrizio Corona ha affermato che tra cinque anni diventerà uno dei personaggi italiani più importanti.

Attenzione però, non nel mondo dello spettacolo come tutti logicamente avrebbero pensato, ma in un ambito lontano dal suo “vecchio lavoro”, qualcosa che nessuno immagina.

Corona, tra problemi di salute e quelli con la giustizia, ha abituato tutti a grandi colpi di scena, ma questa volta, sembra essere molto serio, e deciso a perseguire il suo obiettivo.

Fabrizio Corona e le sue previsioni sul futuro. Cosa diventerà?

Senza mezzi termini, all’intervistatore ha dichiarato: “Tempo 5 anni e divento presidente del Consiglio e la mia psicologa Ministro della Salute. Vivo una fase molto serena della mia vita. E sì è vero che mi sposerò. Ormai le tempeste sono passate, mi sto concentrando sul mio lavoro, finalmente sono libero e adesso vado in vacanza. Non ci andavo da 5 anni”. Non si sa bene se la notizia che ha più colpito sia stata quella del suo matrimonio, (con la modella 26enne Sara Barbieri, ndr), oppure l’idea di diventare presidente del Consiglio. Se fino a qualche tempo fa, una dichiarazione del genere avrebbe fatto sorridere, nella nostra attuale situazione politica tutto è possibile, anche se non si sono compresi bene i passi che farebbe per arrivare ad una delle più alte cariche dello stato. Ma lasciando un po’ tutti stupiti ha anche detto: “A settembre riapro l’ufficio e può essere che mi presento alle elezioni politiche”. L’idea di lavorare è qualcosa che a Fabrizio, visti i terribili anni che ha passato, non sarebbe male, ma con quale partito politico avrebbe intenzione di presentarsi?

Fabrizio Corona e l’attacco ai 5 Stelle

Sicuramente, e questo possiamo darlo per certo, non con il Movimento 5 Stelle, visto che proprio questo è stato da lui aspramente criticato. Soprattutto le sue parole sono andate nei confronti di Giuseppe Conte e Luigi di Maio.

Secondo lui infatti, sarebbero stati loro a rovinare il Paese, proponendo che sia il popolo, questa volta, ad eleggere il presidente del Consiglio. A quanto pare, l’ex re dei paparazzi è convinto di poter fare di meglio e soprattutto di poter avere il voto del popolo italiano. E chissà che non sia veramente così.