Apple Watch 8 Pro, sarà la vera svolta di Apple: una rivoluzione così non la vedevamo dal 2018

Grandi manovre in casa Apple. Il colosso di Cupertino sta preparando un settembre infuocato che vedrà nel rilascio degli iPhone 14 la punta di un icerberg. Fra le novità più interessanti ci saranno, naturalmente, anche gli Apple Watch 8 Pro, che per molti sarà una vera svolta.

Un’autentica rivoluzione quella che sta per compiere Tim Cook e la sua squadra: un cambiamento così netto non si vedeva dal 2018. Saranno tre innanzitutto i dispositivi quasi pronti al rilascio: l’Apple Watch 8, ovviamente, un SE rinnovato e un robusto orologio Pro, quello che in gergo si chiama Rugged.

Sono quasi tutti concordi i rumors: l‘Apple Watch Pro cambierà design dopo quattro anni. Non sarà del tutto nuovo, tuttavia, poiché si attaccherà con una forma rettangolare, invece di diventare circolare, e non avrà lati piatti come alcune voci hanno segnalato. Sarà più grande, tuttavia, con il suo display che dovrebbe essere il 7% più grande del pannello da 1,9″ del Watch 7 45mm.

L’Apple Watch 8 Pro alla stregua di uno smartphone di nuova generazione

Le indiscrezione di Bloomberg sembrano aver colto nel centro. Il display sarà più resistente agli urti rispetto agli attuali orologi di nuova generazione, mentre il suo corpo sarà realizzato in titanio resistente e leggero. Il corpo più grande dovrebbe anche consentire una batteria più grande, che migliorerà la resistenza. Accanto al device nella sua versione standard, poi, Gurman conferma non solo l’arrivo dell’Apple Watch Series 8 “base”, ma anche quello del nuovo Apple Watch SE, che dovrebbe avere lo stesso chip S8 dei due fratelli maggiori insieme ad un pricetag decisamente più basso di questi ultimi.

Nello specifico, il modello SE di Apple Watch Series 8 costerà 279 dollari, mentre Apple Watch Series 8 avrà un prezzo di 399 dollari. Le brutte notizie per gli appassionati dei prodotti marchiati dalla Mela più famosa al mondo arrivano dall’Apple Watch Pro costerà ben 899-999 dollari, quanto uno smartphone di nuova generazione.

Secondo Gurman, Watch Pro avrà un sensore di temperatura corporea. L’azienda sta anche lavorando a un sensore di pressione sanguigna per modelli futuri (probabilmente in arrivo nel 2025 o giù di lì) e un monitor del glucosio (in arrivo verso la fine di questo decennio). Bloomberg ha elencato tutti i prodotti in arrivo nel prossimo anno: iPhone 14, MacBook Pro da 14 e 16 pollici con chip M2 Pro e M2 Max, MacBook Air da 15 pollici, Mac Pro con chip M2, Mac mini con chip M2 e M2 Pro, iPad Pro con chip M2 e iPad con porta USB-C, AirPods Pro, HomePod, Apple TV e visore per la realtà mista. L’assalto di Apple al mercato è totale.

