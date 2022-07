Chiara Rabbi e Davide, la riconciliazione è più lontana: cosa sta accadendo tra i due

La bomba arriva dalla beninformata Deianira Marzano, che aveva “spifferato” di una possibile rottura tra Chiara Rabbi e Davide Donadei, ma ora le cose sembrano essere precipitate… Ecco cosa è successo tra i due.

Un’altra coppia nata a Uomini e Donne pare stia attraversando un periodo di alti e bassi. Nei giorni scorsi Deianira Marzano aveva accennato qualcosa sul suo profilo Instagram.

“Chiara Rabbi e Davide Donadei: forte crisi. Lei è tornata a Roma. Speriamo sia risolvibile”, ha scritto l’influencer tra le sue storie. I fan della coppia del daiting di Maria De Filippi, hanno incrociato le dita, ma questo è servito a ben poco.

Perché la bomba ha colpito il segno e, alla fine la verità è venuta fuori, ovviamente, come si conviene, attraverso i social network con un lungo sfogo di Chiara.

Chiara Rabbi, game over con Davide. La verità nel suo sfogo

Chiara Rabbi ha ammesso che tra lei e Davide Donadei c’è sì una crisi in corso, ma entrambi sono intenzionati a rialzarsi e risolvere. Queste le sue parole: “Sono abituata a ricevere la m***a ormai, dal primo giorno che sono scesa, durante tutto il percorso e per un anno e sei mesi. Nonostante ciò, e fidatevi ci ho sofferto e continuo a starci male, sono sempre andata avanti a testa alta. Ora però non capisco tutta questa cattiveria nei nostri confronti. Tutti hanno sentenziato un qualcosa che manco io so, ma soprattutto la gente che ci descrive come lo zoppo e il picconiere!”. Ma non solo, la ragazza ha poi proseguito:

“Dal primo giorno ci ha contraddistinti la sincerità e non abbiamo mai nascosto la nostra vita a nessuno. Abbiamo condiviso le nostre scelte con voi perché era giusto farlo! Ora, come tutte le relazioni vere, stiamo attraversando un momento difficile dove nessuno è colpevole e nessuno è cattivo. Siamo solo due ragazzi che stanno male, ma che non fanno del male a nessuno. Quindi se poco poco un briciolo di umanità vi è rimasta non infierite, che di cattiverie ne è pieno il mondo”.

Due ragazzi che stanno male. Che fine farà la loro storia d’amore?

Al momento sappiamo quindi che Chiara Rabbi e Davide Donadei sono in crisi, ma non si sa molto di più in merito, almeno non si comprende dalle parole di Chiara, che assomigliano più ad una richiesta di aiuto.

Per quanto riguarda Davide, l’ex tronista di Uomini e Donne, a differenza della sua compagna, non si è ancora esposto, ha preferito al momento far parlare la sua compagna, o come si dice “silenzio assenzo”? La verità verrà presto fuori.