Sony assume nuovi legali per evitare problemi con l’antitrust: nuove acquisizioni in vista?

Sony, per potersi difendere al meglio dall’antitrust qualora fosse necessario farlo, ha assunto un nuovo avvocato molto promettente e che potrebbe essergli d’aiuto per questa tipologia di situazione. Ovviamente lo sappiamo che non sia la prima compagnia a voler prendere una decisione del genere, ma è anche vero che capire a chi sia stato affidato l’incarico è un ottimo modo per comprendere che cosa faranno in futuro.

Alla fine ce l’ha fatta: Sony ha assunto con successo Gregory McCurdy per il ruolo di principale avvocato della divisione antitrust e public policy. Parliamo di una mossa legata alla volontà della compagnia di continuare con le acquisizione, soprattutto in ambito videoludico con PlayStation. Questa mossa si rivelerà essere sicuramente essenziale nelle circostanze dove, l’azienda, dovrà spiega i come e i perché di determinate scelte.

Prima che McCurdy venisse chiamato da Sony, pare che il suo ultimo incarico sia stato quello di guidare un team di Uber, occupandosi di controversie antitrust negli Stati Uniti e di procedure di autorizzazione alle fusioni aziendali. Si tratta, in altre parole, di un esperto del settore che sarà per certo molto utile quanto importante a Sony e a PlayStation. Ma ci sono ulteriori informazioni per approfondire questo argomento? Certo, e ora ve le mostriamo.

L’entusiasmo dell’avvocato in merito al suo nuovo carico di lavoro e le similitudini con Microsoft

La notizia è stata annunciata direttamente sul suo profilo LinkedIn, piattaforma in cui McCurdy ha dichiarato: “Il mondo dei videogiochi è affascinante e sarà una nuova grande avventura per me. Lo conosco un po’ dai tempi in cui lavoravo presso Microsoft, quando Xbox fu lanciata per competere con PlayStation…Sono pronto per nuove avventure!“.

Comunque, è chiaro che Sony e PlayStation siano propense a nuove rotte commerciali dato che abbiano più volte ripetuto che la compagnia è pronta a fare altre acquisizione allo scopo di potenziare il proprio business. Una delle più recenti, In aggiunta, è stata proprio quella di Repeat.gg, ossia una compagnia dedicata all’eSport nonché settore verso il quale Sony sta sempre più inoltrando con il passare del tempo.

È anche vero che sarà necessario valutare se questa nuova assunzione sia legata alla volontà di compiere un’acquisizione ancora più grande rispetto a quelle passate. Non sarebbe neanche strano se assisteremo tra non molto ad altre decisioni come la seguente, di conseguenza dovremo attendere eventuali aggiornamenti sulla situazione. Probabilmente arriveranno molto presto dato che sia un periodo di grandi acquisti, e non solo per Sony ovviamente.

Nello stesso mese possiamo vedere come Microsoft sia stata richiamata dall’antitrust europeo per discutere, in maniera approfondita, dell’acquisto di Activision Blizzard. Certe scelte non passano inosservate e sicuramente devono essere valutate da esperti, ragione per la quale sentiamo molto spesso discutere di faccende come quella della casa di Redmond o di Sony. Presto, quindi, leggeremo altre informazioni sulle questioni.