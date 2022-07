Bonus Famiglia 2022: i vari bonus cumulabili con AU e quelli nuovi in arrivo ad agosto

Con l’arrivo dell’assegno unico universale quasi tutti i precedenti bonus erogati dal Governo per le famiglie con figli a carico sono stati cancellati, per esempio è stato cancellato il bonus bebè.

Infatti l’assegno unico universale è un’unica erogazione di denaro calcolata sul numero dei figli e sull’ISEE della famiglia.

Tuttavia non è assolutamente vero che i bonus per i figli a carico siano stati cancellati tutti quanti senza eccezione. Vediamo quelli ancora presenti e richiedibili insieme all’assegno unico universale e anche quelli nuovi che dovrebbero debuttare ad agosto.

I Bonus per i figli ancora attivi e quelli nuovi di agosto

Innanzitutto si può ancora richiedere il bonus asilo nido.

Il bonus asilo nido agevola sia le spese per il nido pubblico che per quello privato e viene erogato in proporzione al numero di mesi di nido effettivamente frequentati. Il bonus asilo nido si può richiedere da zero a tre anni ed è sicuramente un aiuto prezioso per le famiglie. Invece si può richiedere da 5 a 18 anni di età del bambino il bonus da €1000 noto come bonus musica. Il bonus musica è una detrazione IRPEF al 19% di tutte le spese per l’educazione musicale. Quindi col bonus musica i genitori possono portare in detrazione le spese per il coro oppure per il Conservatorio oppure per i corsi di musica. Entrambi i genitori possono chiedere il bonus musica ma il tetto per la famiglia deve comunque rispettare i mille euro.

Cumulabili con Assegno Unico

Oltre questi bonus nazionali ce ne sono molti altri locali che vengono erogati alle famiglie con i figli a carico. I bonus locali sono preziosi specialmente per quanto riguarda la scuola. Infatti agli ISEE bassi gli enti locali mettono a disposizione borse di studio spesso molto interessanti. Ma con il decreto aiuti bis di agosto dovrebbero arrivare dei bonus nuovi proporzionali al reddito. È stato il Presidente del Consiglio Draghi durante una conferenza stampa tenuta al termine di un incontro con le parti sociali a parlare di nuovi aiuti proporzionali al reddito aggiuntivi a quelli che ci sono già.

Il decreto aiuti bis

Dunque nel decreto aiuti bis di agosto oltre al taglio dell’IVA sui generi di consumo più fondamentali e alla conferma del bonus bollette e del taglio delle accise, dovrebbero trovare posto anche questi nuovi bonus. Non è chiaro come saranno strutturati questi aiuti proporzionali al reddito, ma quasi certamente saranno cumulabili con l’assegno unico. Dunque le famiglie attendono di avere maggiori delucidazioni riguardo il decreto aiuti di agosto perché probabilmente proprio per le famiglie con ISEE basso potrebbero arrivare degli aiuti inediti rispetto a quelli adesso esistenti.