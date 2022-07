Bonus part time: soldi in tasca dal Governo per i lavoratori più penalizzati, decreto attuativo

Arriva un bonus decisamente giusto ed etico perché va ad aiutare i lavoratori del part time.

In Italia sono veramente tantissimi i lavoratori di questo genere ed un bonus che finalmente si occupa di loro è sicuramente una notizia positiva.

Un lavoro part time in teoria è un lavoro che serve per arrotondare un’entrata più stabile e più corposa. In realtà i numeri ci dicono che i lavoratori part time in Italia sono tantissimi e nella maggior parte dei casi hanno soltanto quello come unico introito e vivono una situazione di grande precarietà.

Il bonus per il part time

Purtroppo la questione del lavoro in Italia si incrocia con quella della povertà e diventa veramente drammatica. Non sorprende che si chiedano aiuti sociali sempre più forti.

Tuttavia il ministro Orlando ha introdotto questo bonus da 550€ proprio per i lavoratori part time. Questo bonus da €550 andrà ad essere erogato ai lavoratori del part-time cosiddetto ciclico verticale. Dunque saranno questo tipo di lavoratori part time a beneficiare dell’aiuto di 550€. Il ministro Orlando ha chiarito anche quali paletti ci sono per poter fruire del bonus. Innanzitutto il bonus si applica a tutti i lavoratori che hanno fatto il part-time ciclico verticale nell’anno 2021. Inoltre nel periodo di questo part time i lavoratori non devono avere fruito di altri redditi oppure di aiuti dello Stato. Ad esempio chi durante il lavoro part time ha beneficiato anche del reddito di cittadinanza non può chiedere il bonus da €550.

Ecco come chiederlo

Invece il bonus da €550€ è compatibile con aiuti avuti per disabilità o invalidità. Il ministro Orlando ha chiarito che secondo lui la logica dei bonus non è davvero corretta e che non è questo il modo strutturale per aiutare il lavoro in Italia. Infatti il ministro Orlando si è detto molto speranzoso che nel 2023 possa finalmente arrivare il taglio del cuneo fiscale. Infatti secondo il ministro è proprio dal taglio di alcune fiscale che il lavoro potrà ricevere un effettivo aiuto. Il bonus da €550 è sicuramente una notizia positiva per i lavoratori del part-time. Tuttavia si attende ancora il decreto attuativo.

La domanda per ottenerlo ed il decreto

Dunque a breve il governo dovrebbe varare un decreto attuativo per spiegare come richiedere questi €550 una tantum e per chiarire anche ulteriori parenti relativi a questo ausilio al lavoro. Tuttavia le perplessità non mancano. Infatti dal mondo sindacale si sottolinea come la fragilità dei lavoratori part time e in generale dei lavoratori poveri vada risolta alla radice con controlli più severi e con norme più stringenti a carico dei datori di lavoro. Molto spesso infatti i lavoratori vengono tenuti in un precariato davvero penalizzante.