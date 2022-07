Anche la Meloni propone un suo RdC e può erogare cifre molto interessanti

Come sappiamo dalle prossime elezioni molto probabilmente verrà fuori un governo di centrodestra.

Fratelli d’Italia è il partito più favorito. Il fatto di essere stato all’opposizione durante il governo Draghi probabilmente ha consentito al partito della Meloni di avere un grosso vantaggio.

I beneficiari del reddito di cittadinanza tremano all’idea di una vittoria del centrodestra. Infatti il centrodestra è sempre stato molto polemico nei confronti della reddito grillino e molto spesso esponenti di spicco del centrodestra hanno dichiarato di volerlo abolire.

Un nuovo tipo di Reddito

Dunque se un governo di centrodestra dovesse venire fuori dalle elezioni, in teoria il reddito di cittadinanza potrebbe essere molto ridotto oppure cancellato.

Tuttavia Giorgia Meloni ha a più riprese ha parlato di una sua versione del reddito di cittadinanza che potrebbe prendere il posto del reddito di grillino. La misura pensata dalla Meloni si chiama assegno di solidarietà. L’assegno di solidarietà non è molto diverso dal reddito di cittadinanza anche se secondo Fratelli d’Italia rappresenta comunque un cambio di paradigma. Vediamo quanto potrebbero avere concretamente le famiglie grazie all’assegno di solidarietà. L’assegno di solidarietà è una misura pensata per le famiglie entro i 15.000€ di ISEE

Condizioni e cifre

Inoltre per poter beneficiare dell’assegno di solidarietà la famiglia nei sei mesi precedenti alla richiesta non deve avere percepito nessun reddito. Ma oltre a questo paletto ce ne sono altri. Infatti per poter avere il reddito pensato da Fratelli d’Italia c’è bisogno di essere cittadini italiani oppure cittadini di uno Stato dell’Unione Europea e di essere residenti da almeno dieci anni in Italia. La cifra erogata al nucleo familiare dall’assegno di solidarietà e di soli 400 euro al mese. Tuttavia questi €400 al mese vengono potenziati di €250 per ogni membro del nucleo familiare che sia minorenne oppure superiore ai 60 anni di età o anche disabile.

Sara meglio o peggio?

Quindi in realtà l’assegno di solidarietà può facilmente arrivare a cifre anche molto interessanti. Tuttavia diversamente dal reddito di cittadinanza l’assegno di solidarietà sarà erogato per un tempo più limitato. Infatti la famiglia lo può ricevere soltanto per 12 mesi. Dunque tutti i beneficiari del reddito di cittadinanza che ritengono di perderlo quasi sicuramente con l’arrivo del centrodestra al potere, in realtà devono tenere presente questa proposta di Giorgia Meloni. Ovviamente ci sono varie possibilità. Può essere che nonostante le polemiche fatte nei confronti del reddito di cittadinanza il governo di centrodestra alla fine comunque sia con fermerà questa misura. Oppure può anche essere che possa sostituirla con questo nuovo strumento di cui ha parlato Giorgia Meloni.