Combattere il caldo mangiando: i cibi consigliati per l’estate

La bella stagione è arrivata, con temperature da record, e la voglia di mettersi davanti ai fornelli passa sempre più. In estate, ognuno di noi cerca di cambiare la propria dieta, preferendo cibi leggeri, freschi e semplici da preparare. La frutta e l’insalata diventano i piatti prediletti, mentre tra un pasto e l’altro c’è sempre spazio per un gelato o una granita.

L’alimentazione è fondamentale per la nostra salute e, con l’arrivo del caldo, è consigliato prendere in considerazione alcuni alimenti in grado di aiutare il nostro organismo a far fronte alle temperature infernali di questi giorni. Oltre all’insalata, ci sono diversi cibi che in estate sono l’ideale contro al caldo, aiutando a prevenire la disidratazione.

Frutta, verdura, carne e pesce: ecco quali sono i migliori alleati in estate

L’anguria è il frutto estivo più gettonato. Composta da acqua per il 90%, è ricca di vitamine e di sali minerali, tra cui magnesio e potassio, grazie ai quali è in grado di contrastare la disidratazione e ridurre la sensazione di stanchezza che si fa più frequente con l’innalzamento delle temperature. Oltre ad avere pochissime calorie, è importante anche per la sua capacità di rimuovere le tossine in eccesso dal nostro organismo.

Un altro frutto tipico dell’estate è il melone: come l’anguria, è costituito da acqua per il 90% ed è, quindi, un ottimo idratante. Inoltre, è ricco di calcio, fosforo e vitamine A e C. Ma le sue proprietà non finiscono qui: può essere usato anche per nutrire la pelle secca e disidratata, sfruttando le sue proprietà cosmetiche, con una maschera home made.

Passiamo poi alle verdure: zucchine e cetrioli sono composti di acqua rispettivamente per il 95% e per il 96%. Le zucchine, oltre ad essere ricche di minerali e vitamine, contengono i caroteni che favoriscono l’abbronzatura. Il consiglio è di acquistarle belle sode e prepararle alla griglia o trifolate. Altrimenti, possono essere usate per condire la pasta. Ricchi di sali minerali, amminoacidici e vitamina C, i cetrioli sono degli ottimi alleati contro il caldo e possono essere aggiunti alle insalate. Inoltre, hanno proprietà disintossicanti, in quanto diuretici.

Per quanto riguarda la carne ed il pesce, pollo e sogliola sono i migliori alleati in estate. Il primo è ricco di proteine, oltre che di magnesio, ferro, fosforo, potassio, sodio e diverse vitamine. La sogliola, da parte sue, è magra e facilmente digeribile ed è anch’essa un ottima fonte di proteine, consigliata soprattutto per i bambini.