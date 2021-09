Porchetta contaminata da Listeria: “Non mangiatela”. Il richiamo del Ministero della Salute

Il Ministero della Salute ha disposto il richiamo alimentare di un lotto della Porchetta di Ariccia Igp venduta affettata e in confezioni sotto vuoto a marchio FA.LU.CIOLI srl. L’allarme è stato dato in via precauzionale in virtù di una possibile presenza di Listeria Monocytogenes, ovvero un batterio che potrebbe causare danni alla salute. L’azienda ha invitato i consumatori a non mangiare il prodotto e si è già adoperata per il ritiro dei pezzi invenduti.

Allarme per i consumatori di tutta Italia. Il Ministero della Salute ha disposto il richiamo alimentare per un lotto della Porchetta di Ariccia Igp venduta affettata e in confezioni sotto vuoto a marchio FA.LU.CIOLI srl. L’avviso riguarda il lotto numero 270721, con data di scadenza o termine minimo di conservazione fissato al 25 ottobre 2021. I prodotti, da 180 grammi ciascuno, sono stati imballati in uno stabilimento di Via variante di cancelleria ad Ariccia, nella città metropolitana di Roma. Il pericolo deriva dalla possibilità che essi siano stati contaminati dalla Listeria monocytogenes, un batterio normalmente presente in natura. Esso, se ingerito attraverso l’alimentazione, può causare la listeriosi, ovvero una intossicazione alimentare. I sintomi sono quelli consueti, tra cui in particolare la diarrea. In casi più rari, tuttavia, le conseguenze possono essere molto più rilevanti, in quanto provocano encefaliti, meningiti e forme acute di sepsi.

«Al fine di garantire la sicurezza dei suoi consumatori, si raccomanda a coloro che hanno acquistato il prodotto con medesimo lotto di appartenenza, di non consumarlo e di riportarlo al punto vendita» recita l’avviso di richiamo. Per ulteriori informazioni rivolgersi al numero 06/9330125 – info@falucioli.com». Così l’azienda FA.LU.CIOLI srl ha allertato i consumatori, invitandoli a non mangiare le confezioni di porchetta che potrebbero essere state contaminate dal batterio Listeria monocytogenes. Le autorità, intanto, hanno già provveduto ad avviare il richiamo dei pezzi del lotto invenduti, che potrebbero trovarsi in queste ore ancora nei supermercati d’Italia.