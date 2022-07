“Battuta sessista”, Pierpaolo Petrelli nella bufera: cosa ha detto il compagno di Giulia Salemi

Le ultime affermazioni di Pierpaolo Pretelli hanno destato particolari polemiche per una determinata frase, andiamo a vedere cosa ha detto e pronunciato in tal senso il protagonista della vicenda.

Negli ultimi anni la popolarità di Pierpaolo Pretelli è cresciuta a dismisura, dopo la sua prima esperienza nel 2013 nell’inedita veste di velino maschio per Striscia la Notizia, partecipa come tentatore a Tempation Island, preludio della sua partecipazione al Grande Fratello Vip.

Riguardo ai suoi ultimi mesi, lo si è visto molto in Rai, dapprima come concorrente a Tale e quale show, in seguito è stato ospite per diverse puntate nel cuore dell’ultima edizione di Domenica In, anche se nelle ultime puntate non lo si è visto nel programma condotto da Mara Venier.

Per quanto concerne la sua vita privata, è nota la sua storia con la showgirl Giulia Salemi con la quale convive, mentre in passato è stato legato all’attrice Ariadna Romero, da cui ha avuto suo figlio Leonardo.

Gli ultimi avvenimenti

Originario di Maratea, proprio nella località lucana ha fatto ritorno in modo pubblico lo stesso Petrelli, dove si è trovato ad intervenire in un evento, destando scalpore per le sue dichiarazioni.

Proprio in relazione alla sua recente esperienza a Domenica In, l’ex gieffino ha avuto modo di scherzare sul fatto di essere apprezzato da un pubblico piuttosto adulto, in particolare quello femminile, affermando a tal proposito: “Mi segue gente grande, non so se sia la Rai a volerlo. In giro ci sono donne over sessanta assatanante“.

Le reazioni a quanto accaduto

Tale affermazione, in un periodo come questo, dove poco viene perdonato e fatto passare liscio, ha scatenato infatti polemiche sul web. Essendo stata un’apparizione pubblica, seppur in un contesto non di certo tra i più vasti, la vicenda non è passata inosservata.

Alcuni hanno infatti parlato di frase alquanto infelice da parte di Pierpaolo Pretelli, arrivando anche a sostenere come si possa trattare di sessismo; dall’altra parte vi è stata la reazione dei seguaci del noto personaggio televisivo, sottolineando come si trattasse di una semplice battuta per scherzare, pronunciata oltretutto in un contesto particolarmente allegro ed al tempo stesso leggero.