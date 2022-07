Elisabetta Canalis, lo scatto in lingerie è da bollino rosso: boom di like per lei

L’ex Velina di Striscia la Notizia, Elisabetta Canalis, ha infiammato i social con uno scatto mozzafiato in intimo: boom di like per lei.

Lei è una delle showgirl, influencer e personaggi tv più note ed amate dal grande pubblico. Divenuta famosissima nel ruolo di Velina nel programma cult di casa Mediaset, Striscia la Notizia, ideato da Antonio Ricci e allora condotto da Ezio Greggio e Enzo Iacchetti.

Stiamo parlando di Elisabetta Canalis, ancora oggi, insieme a Maddalena Corvaglia, la più amata tra le Veline che hanno sfilato sul bancone blue più famoso del piccolo schermo.

Da qualche anno, Elisabetta Canalis si è trasferita negli Stati Uniti: qui, dopo la chiacchieratissima relazione con l’attore George Clooney, ha sposato il noto chirurgo italo-americano Brian Perri.

Lo scatto di Elisabetta Canalis

In uno scatto pubblicato sul suo seguitissimo account Instagram ufficiale, Elisabetta Canalis si è mostrata in tutta la sua bellezza. In intimo nero – l’ex Velina è testimonial di un notissimo brand – mostra la sua fisicità statuaria. In forma smagliante, Canalis si allena quasi ogni giorno e segue una dieta rigidissima. Del resto, da qualche tempo, l’ex protagonista di Striscia la Notizia è una vera sportiva, avendo debuttato in un incontro di kickboxing a Torino qualche settimana fa. Lo scatto ha ricevuto tantissimi tra like e reaction.

La coppia oggi

Come detto, Elisabetta Canalis oggi vive a Santa Monica, poco distante da Los Angeles, una delle zone più esclusive della California. Qui hanno residenza alcune delle più grandi celebrità americane: dalle star della vicina Hollywood ai campioni dei campionati NBA e NFL sino alle grandi star pop internazionali.

Elisabetta Canalis e Brian Perri vivono in una bellissima villa con piscina che, spesso, abbiamo potutto vedere negli scatti dell’ex Velina di Striscia la Notizia. I due si sono sposati il 14 settembre del 2014 con una bellissima cerimonia ad Alghero, in Sardegna, luogo natio della Canalis. La coppia ha una figlia, Skyler Eva, nata il 29 settembre del 2015 negli Stati Uniti.