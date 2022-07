Tommaso Stanzani, terribile lutto per l’ex ballerino di Amici: il commovente messaggio

Un grave lutto ha sconvolto Tommaso Stanzani, l’ex concorrente di Amici e ballerino ha portato il suo ultimo saluto al nonno tanto amato, venuto a mancare nelle ultime ore.

Nato a Bologna nel 2001, sin da giovanissimo ha praticato pattinaggio e danza, specializzandosi in quest’ultima attività, specie dopo il suo trasferimento dal capoluogo emiliano a Genova.

Nel 2016 avvenne il suo esordio nel mondo della tv alla trasmissione Italia’S Got Talent, ma qualche anno dopo prova l’esperienza in un altro programma noto, vale a dire Amici. Dopo essere entrato nel corpo di ballo della ventesima edizione del talent condotto da Maria De Filippi, approda al serale, anche se la sua avventura nella fase finale dura poco.

Al termine di tale esperienza continuerà la sua attività di ballerino, mentre da un punto di vista sentimentale si legherà a Tommaso Zorzi nell’estate di un anno fa, la relazione tra Stanzani ed il presentatore procede tuttora a gonfie vele.

Cosa è accaduto

Nelle ultime ore è però arrivata una tragica notizia per Tommaso Stanzani, è infatti venuto a mancare l’amato nonno, con il quale aveva un rapporto speciale, non erano mancati infatti i momenti durante la sua avventura ad Amici, nei quali raccontava episodi piacevoli trascorsi insieme a lui.

Nonostante avesse 95 anni, il nonno si manteneva in salute andando in modo frequente con la sua bicicletta, questo quanto riportato dal nipote, particolarmente colpito da quanto avvenuto.

La sua reazione

Attraverso i canali social, e nella fattispecie nel suo profilo Instagram, è arrivato il temuto annuncio attraverso un semplice ed eloquente Ciao Nonno, in modo da salutarlo e ricordarlo, accompagnando tale messaggio con delle foto spensierate in cui erano ritratti insieme.

Sono stati numerosi i messaggi di sostegno nei confronti del ballerino dopo averne appreso il lutto, qualcuno ha però notato un’assenza del suo compagno Zorzi, scatenando un inutile polemica, in quanto l’ex gieffino avrà avuto modo di stare vicino al fidanzato in privato ed ha reagito pesantemente all’utilizzo dei social da parte di alcuni, non tenendo conto del lutto con cui è stato colpito Tommaso Stanzani per il momento delicato dovuto alla perdita di una persona importante.