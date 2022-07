Emma Marrone, cambio look della cantante: addio al biondo platino | Diversissima [FOTO]

Emma Marrone ha detto addio al suo classico biondo platino: la cantante pugliese ex Amici ha stregato i social con il suo nuovo taglio.

Lei è una delle cantanti più amate dal grande pubblico nostrano, una delle grandi star della musica italiana. Partita da Amici, ha saputo ben presto conquistare i cuori di milioni di italiani. Stiamo parlando della cantante Emma Marrone.

Lo scorso febbraio, Emma Marrone ha incantato il Teatro Ariston partecipando al Festival di Sanremo 2023, condotto da Amadeus. Bellissima, ha stregato la platea con i suoi outfit: in particolare, è stata particolarmente apprezzata la serata cover e duetti, dove la cantante pugliese si è esibita in coppia con Francesca Michielin sulle note di Baby one more time di Britney Spears.

In queste settimane, Emma Marrone si sta godendo le vacanze, ma un cambio look improvviso ha riacceso i riflettori sulla cantante salentina: ecco perché.

Il nuovo look di Emma Marrone

In una serie di stories pubblicate sul suo account Instagram, la cantante ha mostrato ai suoi tantissimi fan il suo nuovo look. Emma Marrone ha cambiato radicalmente look: addio biondo platino, marchio della casa sin dai tempi di Amici, e benvenuto color pesca, con sfumature rosa e arancio. Un cambiamento inaspettato che ha spiazzato i fan della cantante che, ad ogni modo, hanno apprezzato e molto. Emma appare radiosa e il color mette in risalto il suo bellissimo viso.

Prossimi progetti della cantante

Dalla prossima stagione, Emma Marrone non farà più parte della giuria di X-Factor. Il programma di Sky Uno ha deciso di rinnovarsi totalmente e, alla conduzione, arriverà proprio l’amica Francesca Michielin. Libera dal talent, si era parlato per Emma di un clamoroso ritorno ad Amici, dati anche gli strettissimi rapporti con Maria De Filippi. Ma il rumors è scemato dopo qualche giorno.

Innanzitutto, Emma Marrone riprenderà i suoi concerti il prossimo autunno in giro per l’Italia. Per il piccolo schermo, che ha occupato molto dei suoi progetti negli ultimi mesi, ci sarà tempo. Non è escluso che la cantante possa partecipare a qualche programma, staremo a vedere.