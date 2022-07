Belen e Spinalbese, la verità sulla rottura | Le parole della madre delle Rodriguez sono lapidarie

Mentre si sa tutto della relazione “tira e molla” tra Belen e Stefano De Martino, poco e niente si conosce della separazione tra la Rodriguez e Antonino Spinalbese, padre di sua figlia Luna Marì. Almeno fino ad ora, visto che a chiarire le cose è scesa in campo proprio Veronica Cozzani la madre di Belen.

Veronica Cozzani non ci sta. La madre di Belen scende in campo per “difendere” la figlia dall’accusa di un haters che ha scritto sul suo profilo Instagram. Una vera leonessa la mamma di Belen che certo non le ha mandate a dire.

Così se migliaia di fan sono felicissimi per la nuova reunion tra Belen e Stefano De Martino, alcuni ancora non si arrendono alla separazione tra Belen e Antonino Spinalbese, con cui Belen ha coronato il sogno di diventare mamma per la seconda volta.

Dopo la nascita della piccola, Luna Marì, purtroppo la coppia è finita e c’è chi è convinto che Belen abbia agito nei confronti di Antonino in maniera “leggera”.

Belen Spinalbese, la verità sulla rottura. L’intervento della madre di Belen

Sulla questione è intervenuta di recente la madre di Belen, Veronica Cozzani, la quale, rispondendo a tono a un utente su Instagram, ha difeso la figlia, sostenendo che nessuno è esente dal fare errori. Il botta e risposta tra la signora Cozzani e l’utente, è andato in scena sotto all’ultimo post Instagram pubblicato da Belen, quello in cui la si vede baciare il compagno De Martino con la scritta “L’amore vince su tutto“. “Ma l’amore su cosa vince? Ha fatto una figlia con un altro uomo con leggerezza, mah!” ha scritto un utente. Il commento è stato letto da mamma Rodriguez che per la prima volta ha speso delle parole sulla fine della relazione tra la figlia e Antonino Spinalbese. “Cosa vuol dire? Questo si chiama vivere! Si cade, si sbaglia e ci si rialza tutte le volte che è necessario farlo! Questo è vivere”. Ha scritto senza timore Veronica a difesa della figlia. Come dire, la vita è imprevedibile e comunque si va avanti anche se si sbaglia. Se mai la storia tra Antonino e Belen possa essere considerata un’errore.

Gli attuali rapporti tra Belen e Antonino

Al momento è evidente a tutti che i rapporti con Spinalbese non sono idilliaci, prova ne è il commento di qualche giorno fa di Belen sull’ipotesi che Antonino potesse essere il prossimo concorrente del Grande Fratello Vip.

“Se parli di me e mia figlia…” ha tuonato come per avvertirlo che non avrebbe permesso di vedere sbandierata la sua vita privata e quella della figlia, tra le mura della casa del Grande Fratello Vip. Un’avvertimento definitivo che a quanto pare non ammette repliche.