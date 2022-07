Guenda Goria, le sue condizioni dopo l’operazione: “Sto bene e voglio diventare mamma”

Sono migliorate le condizioni riguardo a Guenda Goria, ecco come sta dopo l’operazione e la sua voglia di diventare mamma nonostante quanto è accaduto di recente alla diretta protagonista della vicenda.

Ha passato giornate difficili, ma adesso la situazione volge per il meglio a Guenda Goria, la quale è rientrata a casa dopo un periodo trascorso in Ospedale a seguito di un intervento dopo una gravidanza extrauterina.

Figlia del giornalista Amedeo e della presentatrice Maria Teresa Ruta, Guenda Goria per anni si è dedicata alla musica, essendo dotata di orecchio assoluto, ha praticato l’attività di pianista, alternandola a qualche ruolo da attrice.

Negli ultimi anni si è invece dedicata al mondo dello spettacolo e della tv, partecipando insieme alla madre al Grande Fratello Vip nel 2020. Da alcuni mesi è legata sentimentalmente a Mirko Gancitano, a sua volta attore, ed i due hanno progetti importanti per il futuro.

Cosa è accaduto

Direttamente sul suo profilo Instagram, dove è molto seguita, ha specificato quanto le è successo. Nella fattispecie, la musicista ed attrice era stata portata in Ospedale per una gravidanza extrauterina, ed a pochi giorni dalle dimissioni è ritornata per delle complicazioni nella medesima struttura.

In passato, la Goria aveva svelato di avere riscontrato una patologia, vale a dire l’endometriosi, ma dopo le complicazioni la situazione è rientrata, con grande sospiro di sollievo da parte della diretta interessata ed il rientro a casa.

Le sue parole

Intervistata dal sito Fanpage ha raccontato come questa vicenda abbia rappresentato per lei la conoscenza di essere incina, ma al tempo stesso di aver perso la gravidanza. Preoccupata per la possibilità di non avere figli in futuro le è stato chiesto se ci riproverà: “Ancora non è stato compromesso nulla, di certo ci riproveremo con Mirko, il desiderio di diventare mamma non l’ho perso, ma per un certo periodo di tempo rimarrò a riposo“.

Sulla possibilità di adottare, Guenda Goria non ha escluso tale ipotesi, mentre sul matrimonio con Mirko Gancitano, la figlia d’arte ha specificato di voler spostare la data alla prossima primavera, rispetto a quello stabilita nel periodo autunnale, ritenendo tale periodo troppo prossimo dopo le vicissitudini avute.