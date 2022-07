Meghan Markle come Lady Diana: la richiesta fatta dalla Duchessa al Principe Harry

L’esperto reale Tom Bower nel suo ultimo libro racconta come Meghan Markle abbia fatto in modo che la sua vita venisse paragonata a quella di Lady D.

Tra rivelazioni inaspettate e gossip bollenti, la famiglia più conosciuta al mondo continua a essere sotto i riflettori della stampa internazionale per una serie di indiscrezioni trapelate sulla figura di Meghan Markle.

Già chiacchieratissima insieme al marito Harry per la scelta di ritirarsi dagli incarichi pubblici della royal family oltre che per l’intervista al vetriolo rilasciata lo scorso anno a Oprah Winfrey, la duchessa di Sussex è tornata nuovamente al centro dell’attenzione del mondo intero.

Il motivo? Pare che l’ex attrice abbia sfruttato la memoria di Lady Diana per accrescere la sua fama e guadagnare consensi. A rivelarlo è l’esperto reale Tom Bower nel suo ultimo libro dal titolo “Revenge: Meghan, Harry and the War Between the Windsors”.

Meghan Markle e la richiesta fatta a Harry

Stando a quanto dichiarato dallo scrittore, la Markle avrebbe cercato fin dall’inizio della storia con il principe di accostare la sua figura a quella della defunta Spencer. Meghan l’avrebbe fatto per guadagnarsi il favore del popolo, da sempre legato al ricordo di Lady D. La richiesta di tracciare un parallelo tra le loro vite sarebbe stata formulata direttamente a Harry già nel 2016, quando, all’inizio della loro frequentazione, stampa e paparazzi si fiondarono su di loro. “Il secondogenito di Carlo acconsentì poiché era in preda al panico: non voleva perdere l’attrice dopo soli cinque mesi di conoscenza”, scrive Bower nel suo libro, “Harry ha poi chiesto supporto a suo fratello maggiore, il principe William che invece ha esitato… Con rammarico di William, Harry stava obbedendo agli ordini di Meghan. Non era saggio”.

Le parole del principe Harry

Così, iniziarono le allusioni agli sfortunati eventi che in passato avevano colpito la principessa del Galles, inseguita dai paparazzi prima dell’incidente in cui perse la vita. In seguito, il parallelismo tracciato tra le vite delle due principesse ha preso maggiore spessore. Nel 2019, infatti, Harry ha dichiarato: “La mia paura più profonda è che la storia si ripeta. Ho visto cosa succede quando qualcuno che amo è mercificato al punto che non è più trattato o visto come una persona reale. Ho perso mia madre e ora guardo mia moglie cadere vittima delle stesse potenti forze”. L’anno dopo, i due hanno poi annunciato la volontà di ritirarsi dagli incarichi pubblici della famiglia reale, rinunciando al Sovereign Grant e al trattamento di Altezza Reale. Una scelta in controtendenza rispetto alle precedenti volontà, che i piani di Meghan Markle siano cambiati? È tutto da vedere!