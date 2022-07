Lorella Cuccarini e la brutta lite con la conduttrice: “Nessuno avrebbe immaginato…”

Amatissima anche dal pubblico più giovane, Lorella Cuccarini si prepara a tornare sulle reti in grande stile.

Con la pausa estiva sono iniziati i preparativi per la prossima stagione televisiva in casa Mediaset. Da Cologno Monzese ci si aspetta un ritorno col botto e i telespettatori sono impazienti di conoscere tutti i dettagli del palinsesto di settembre.

Se da un lato c’è grande attesa per il calcio d’inizio dei consueti appuntamenti di rete, come Grande Fratello e Uomini e Donne, dall’altro c’è la curiosità circa i volti che animeranno il piccolo schermo.

Tra questi, ce ne sono alcuni che hanno ormai conquistato un posto speciale nel cuore del pubblico e si preparano ancora una volta ad animare le scene. Un nome fra tutti? Lorella Cuccarini.

Le ultime dichiarazioni di Lorella Cuccarini

Per la ballerina, cantante, attrice e conduttrice televisiva, il 2022 è stato un anno ricco di soddisfazioni professionali che è destinato a concludersi in bellezza. Unica nota stonata, forse, la forte discussione avuta con Heather Parisi. Come raccontato in un’intervista su “La Nuova Sardegna”, la loro diversità le aveva portate fin da subito a scontrarsi ma sembrava che avessero comunque trovato il modo di collaborare. “Quanto è successo dopo ci ha lasciato tutti a bocca aperta”, ha raccontato Lorella Cuccarini, “Nessuno avrebbe immaginato quella polemica”. Tanto che poco dopo la “nemicamatissima” l’ha bloccata su tutti i social.

Lorella Cuccarini e la seconda giovinezza con Maria De Filippi

Comunque, la lite con Heather Parisi non ha certamente frenato la voglia di Lorella Cuccarini di fare televisione. Anzi, in “Amici” ha trovato la sua dimensione e non ha intenzione di rinunciare al suo posto di insegnante. “Con Maria ho ritrovato una nuova giovinezza”, ha confessato la prof della scuola di Canale 5. Ed è anche grazie a lei che ha potuto scoprire di avere tantissimo da dare alle nuove generazioni. Con il suo modo di fare, Lorella Cuccarini è riuscita a conquistare anche il pubblico più giovane e ora più che mai è pronta a tornare alla carica per insegnare, guidare e ispirare. Ma non solo: nel periodo di Natale sarà anche a teatro con lo spettacolo “Rapunzel”. Falsa invece, la notizia che la vuole alla conduzione di “Striscia la notizia” dopo il debutto di quest’anno. “Per il momento sono solo articoli che ho letto anche io”, ha dichiarato a “La Nuova Sardegna”. Altro in programma? Per il momento sembrerebbe di no, ma Lorella Cuccarini è una che ama sorprendere…