Totti e Blasi, clamoroso retroscena: “Ilary? Già sapeva tutto, l’ex Capitano seguito da mesi da un investigatore privato”

Emerge un incredibile retroscena sulla fine del matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi: la conduttrice aveva già scoperto il presunto flirt con Noemi Bocchi? Ecco la verità.

In questi giorni, dopo l’annuncio della separazione tra l’ex numero dieci della Nazionale azzurra e della Roma, Francesco Totti e la conduttrice de L’Isola dei Famosi, Ilary Blasi, sono spuntati diversi retroscena – nessuno di questo confermato dai diretti interessati – sull’ormai ex coppia.

Come in molti ricorderanno, i primi rumors su una possibile rottura tra i due emersero lo scorso febbraio quando, per la prima volta, si fece il nome di Noemi Bocchi – allora fu Repubblica – come presunta nuova fiamma dell’ex Capitano. Dopo quei giorni roventi, Ilary Blasi rilasciò un’intervista a Silvia Toffanin negli studi di Verissimo, su Canale 5.

La conduttrice de L’Isola dei Famosi, in quel frangente, si scagliò contro la stampa, bollando come fake news, cosa che aveva fatto del resto anche Francesco Totti in un video diffuso sui social. Ma la realtà di quei giorni, potrebbe essere molto diversa.

Tensioni da già oltre un anno

Il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, nella sua uscita settimanale di oggi, ricostruisce passo dopo passo l’ultimo anno della coppia: dai sospetti, sino alla crisi. Ma occorre fare dunque un passo indietro. Stando al magazine, Francesco Totti e Noemi Bocchi si conoscono nell’agosto del 2021 nel centro sportivo di padel frequentato da entrambi. Stando a Chi, la frequentazione sarebbe iniziata un mese dopo e il segreto mantenuto dagli amici dell’ex Capitano, anche se in città si inizia a mormorare: “E questo nonostante Totti porti Noemi negli stessi luoghi dove era stato con Ilary”.

Ma perché Ilary Blasi, dalla Toffanin, ha negato tutto? Per Chi, il motivo sarebbe questo: Francesco Totti avrebbe negato a sua moglie. E, lascia intendere il settimanale, Ilary avrebbe creduto alla parole di suo marito perché, del resto, come potrebbe nascondere una relazione l’uomo più noto della città di Roma? Intanto, l’ex Capitano toglie alla sorella di Ilary la gestione dei suoi social, si legge, per timore di qualche messaggio in dm. Mentre, assicurano amici vicini alla coppia citati da Chi, non ci sarebbero messaggi sul cell della Blasi, né un misterioso uomo nella sua vita.

L’investigatore privato e la scoperta

Salto temporale e siamo in questa primavera, ovvero alle puntate iniziali de L’Isola dei Famosi e qui, riportiamo la parte di Chi, avviene la rottura tra la coppia: “[…] Mentre, infatti, la Blasi sembra serena e crede al marito, sua figlia più piccola, Isabel, torna a casa felice e dice alla madre di avere due nuovi amichetti con i quali gioca al pomeriggio. Sono i figli di Noemi Bocchi. Ilary, allora, decide di far seguire il marito da un investigatore privato per vederci chiaro e scopre che Totti porterebbe la figlia con sé nel palaizzo dove abita la sua dama bionda. Un modo, anche, per sviare ogni sospetto”.

E ancora: “Quando ‘Chi’ pubblica, due settimane fa, le foto di Totti che entra a casa di Noemi, quindi, Ilary ha solo la conferma di ciò che già sapeva, anche se, questa volta, deve intervenire pubblicamente. Quella di separarsi è una scelta che era nell’aria, che è stata meditata a lungo, e che non poteva più essere rimandata”.