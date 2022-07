Jessica Selassié, il drammatico racconto: “Ossessionato da me, sapeva dove trovarmi”

La vincitrice del Grande Fratello Vip 6, Jessica Selassié, sui social, ha denunciato di essere stata vittima di stalking dopo la fine del programma: le sue parole.

Lei è stata la grande protagonista della scorsa edizione del reality cult di casa Mediaset, Grande Fratello Vip 6, condotto da Alfonso Signorini. Partita in gara insieme alle sorelle Lulù e Clarissa, è riuscita a conquistare il grande pubblico sino alla finale.

Stiamo parlando della vincitrice della scorsa edizione, Jessica Selassié. Un percorso, il suo, decisamente in crescendo nella casa più spiata d’Italia. All’interno del Grande Fratello Vip, inoltre, Jessica si è avvicinata molto a Barù Gaetani, ma tra i due non è scoppiato l’amore.

A distanza di diversi mesi dal trionfo a Cologno Monzese, Jessica Selassié ha parlato di un episodio davvero spiacevole. Ecco le sue parole.

Il racconto della Principessa

Nel corso di una diretta sul suo seguitissimo account Instagram ufficiale con due avvocati della pagina LawPills – Giulia e Giorgio – Jessica Selassié ha parlato di quanto accaduto dopo la fine del Grande Fratello Vip. La sorella di Lulù e Clarissa ha spiegato: “Mi è capitato dopo il Grande Fratello Vip di avere una pagina che era letteralmente ossessionata da me. Questa persona si è arrabbiata ed ha cominciato a pubblicare le chat private. Se queste persone vivono nella tua stessa città e pubblichi dove sei, quello dà la possibilità alla persona di iniziare a seguirti perché sa dove trovarti”.

Un periodo drammatico per la vincitrice del Grande Fratello Vip, vittima di uno stalker che l’ha perseguita per diverso tempo. Ha continuato Jessica Selassié: “Questa persona adesso mi segue di nuovo. Prima ti insultano perché non possono essere te e poi cambiano diventando carini”. Poi, la Principessa, si è rivolta direttamente agli haters: “Volevo salutare i miei hater che costruiscono profili fake pur di sparlare. In tanti stanno guardando ma gli mando un bacio perché vi sentiranno molto presto. Ci sono persone che si sentono bene solo se screditano qualcun altro”.