Fedez e Chiara Ferragni, la nuova casa è super lussuosa nel cuore di Milano [FOTO]

Chiara Ferragni e Fedez traslocano ma non si sposteranno di molto: ecco la nuova esclusiva abitazione dei Ferragnez nella CityLife di Milano.

Una delle coppie più amate dal grande pubblico: re e regina indiscussi dei social nostrani. Stiamo parlando dei Ferragnez, ovvero dell’influencer – e prossima conduttrice del Festival di Sanremo – nonché imprenditrice digitale, Chiara Ferragni e del rapper Federico Lucia, in arte Fedez.

Chiara Ferragni e Fedez, si sono sposati il 1 settembre del 2018 con una cerimonia a Noto, in Sicilia. La coppia ha due figli: Leone e Vittoria.

Nel corso di questi mesi, grazie anche alla serie The Ferragnez e ai social, abbiamo visto spesso la casa della coppia. I due, però, hanno deciso di traslocare.

La nuova casa dei Ferragnez

In una serie di stories e video pubblicati da Chiara Ferragni, l’influencer ha mostrato ai suoi tantissimi followers – quasi 28milioni – le prime immagini della nuova casa dei Ferragnez. Si tratta di un palazzo, elegantissimo e moderno, in costruzione nella Citylife di Milano, non molto lontano da dove vivono attualmente Fedez e la sua famiglia, che però lì sono in affitto. Dunque, dopo aver messo in vendita l’abitazione di Los Angeles di Ferragni, la coppia ha acquistato la sua prima casa in Italia. Sarà, stando alle prime indiscrezioni, uno stabile esclusivo – simile ad altri che ci sono nel rinomato quartiere – e che avrà tantissimi spazi in comune, come palestra e piscina, come i tipici grattacieli residenziali americani.

I prossimi progetti della coppia

Intanto, la carriera di Fedez e Chiara Ferragni prosegue a gonfie vele. La coppia ha già annunciato che presto inizieranno le riprese della seconda stagione di The Ferragnez, che potrebbe essere disponibile già dalla prossima primavera. Il rapper, oltre agli impegni musicali, condurrà anche la terza edizione del programma comico, sempre di Amazon Video, Lol – Chi ride è fuori, mentre uno speciale della trasmissione andrà in onda a Natale, ma si tratta di contenuti tagliati nelle due precedenti edizioni.

Chiara Ferragni, invece, come sappiamo, condurrà la prima e l’ultima, dunque la finalissima, del prossimo Festival di Sanremo 2023, condotto da Amadeus – che è anche direttore artistico – e co-condotto da Gianni Morandi. La nota influencer, alla prima grande sfida sul piccolo schermo, salirà sul palco del Teatro Ariston quindi martedì 5 e sabato 11 febbraio.