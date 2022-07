Un uomo di circa 40 anni è stato ucciso nella sua casa. Fermato il figliastro della vittima, una lite familiare forse la causa dell’omicidio.

Il corpo di un uomo è stato rinvenuto nella sua abitazione ieri sera nella periferia di Firenze, in un palazzo di via dell’Olmatello. Le indagini delle forze dell’ordine, coordinate dal pubblico ministero di turno Antonino Nastasi e dal medico legale, hanno rilevato che l’uomo avrebbe 41 anni e sarebbe di nazionalità peruviana.

Indagine-lampo, scoperto il colpevole

La vittima si chiama Jorge Borja e sarebbe stato colpito ripetutamente con un coltello o un pezzo di vetro affilato, si indaga quindi per omicidio in cerca del responsabile. Al momento risulta sia stato fermato un ragazzo di 21 anni, figlio della compagna del cittadino peruviano. Il presunto omicida è stato condotto nel carcere Sollicciano di Firenze e in attesa dell’udienza di convalida.

La tragedia potrebbe essere avvenuta al culmine di una violenta lite provocata in parte dall’uso di alcol, ma ancora si sta valutando la posizione della madre del 21enne che attualmente non risulta coinvolta nell’omicidio. I tre vivevano insieme all’interno dell’appartamento. La polizia sta lavorando per ricostruire la dinamica e gli ultimi istanti di vita dell’uomo, anche ascoltando le persone che lo frequentavano e lo avevano visto nelle ultime ore. La magistratura ha disposto inoltre che l’appartamento fosse sequestrato e l’area circoscritta.