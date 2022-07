Meteo OGGI mercoledì 27 luglio | Pressione in calo, ancora temporali al Nord

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 27 luglio. Sulla nostra Penisola l’anticiclone africano Apocalisse4800 garantirà soleggiato su quasi tutte le regioni, ad eccezione del Nord, dove sono previsti forti fenomeni temporaleschi.

L’anticiclone Apocalisse4800 allenta la sua morsa al Nord, dove l’atmosfera diventerà via via più instabile. Previsti fenomeni temporaleschi sul Triveneto, anche su pianure e coste. Nel corso del pomeriggio e fino a sera i fenomeni interesseranno anche gran parte della Pianura Padana. Il tempo rimane invece stabile e sicuramente più soleggiato sul resto delle regioni, con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Nessuna particolare variazione delle temperature, con le colonnine di mercurio che continueranno a registrare temperature roventi un po’ dappertutto.

Nord

Nella giornata di oggi, l’anticiclone africano allenterà la sua morsa sul Nord Italia. La pressione è in calo, e sono previsti fenomenti temporaleschi fortissimi, anche con grandinate. Forti raffiche di vento potrebbero raggiungere le Alpi del Triveneto, così come la pianura del Nordest e, nel corso del pomeriggio e fino a sera, del Nordovest. In generale, nuvolosità estesa su tutte le regioni occidentali, con assorbimento dei fenomeni ed ampie schiarite nelle ore serali.

Centro e Sardegna

Le regioni del Centro e la Sardegna saranno caratterizzate da un clima caldo e afoso. Previsti degli annuvolamenti cumuliformi tra mattina e pomeriggio sui rilievi toscani, sulle regioni adriatiche e sull’Umbria, con fenomeni di rovesci e temporali sparsi associati. Nelle ore serali si assisterà a un miglioramento, con ampie aperture. In generale, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso sul resto della penisola e sulla Sardegna.

Sud e Sicilia

Anche nelle regioni del Sud, la giornata di oggi sarà all’insegna del caldo. Da mattina a sera, il tempo sarà infatti generalmente stabile, con cielo generalmente sereno su quasi tutte le regioni. Da segnalare degli addensamenti compatti ad evoluzione diurna sulle aree appenniniche, con deboli rovesci temporaleschi associati. Nelle ore serali si assisterà a un miglioramento del tempo. Sul resto del Meridione si avrà principalmente bel tempo, seppur con annuvolamenti bassi e stratiformi sulle coste tirreniche peninsulari che si svilupperanno al primo mattino e nelle ore notturne.

Temperature

Le colonnine di mercurio continuano a segnalare valori molto alti, per via dell’effetto dell’anticiclone africano. Le minime risultano in flessione su Alpi, Prealpi Triveneto, Emilia-Romagna, regioni adriatiche centrali, Molise e Puglia garganica, mentre si assiste a un aumento sulla Pianura Padana centroccidentale. Rimangono stazionarie, invece, sul resto del paese. Per ciò che riguarda le temperature massime, queste sono in diminuzione sulle regioni alpine, su quelle adriatiche e in Umbria, mentre rimangono stazionarie sul resto della nostra penisola.

Venti

Per ciò che concerne i venti, soffieranno principalmente moderati di maestrale sulla Sardegna, deboli o localmente moderati orientali in Pianura Padana e coste nord adriatiche. Si registreranno invece deboli di direzione variabile altrove, con prevalenza del regime di brezza nelle ore più calde della giornata. Da segnalare, infine, la possibilità di forti raffiche nelle aree temporalesche.

Mari

Per quanto riguarda il modo ondoso, risulteranno da mosso a molto mosso il mar di Sardegna, mosso il canale di Sardegna, e da mossi a poco mossi il Mar Ligure, il Tirreno, lo stretto di Sicilia e lo Ionio occidentale. Risulteranno invece poco mossi tutti restanti bacini italiani.