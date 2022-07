Stop al caldo: piogge e grandine al Nord, l’afa continuerà al Sud

Qualche giorno di pausa dal caldo nelle zone settentrionali del Paese, ma il caldo africano rimarrà al Sud. Fine luglio con tempo variabile ma il caldo rimarrà nel Meridione.

Il caldo africano di queste settimane sta per subire un arresto, potremo forse finalmente godere di un po’ di fresco, in particolare nelle zone del Settentrione. Sono infatti in arrivo venti freddi dal Nord Europa che daranno una sosta all”anticiclone africano Apocalisse4800.

Come si legge sul sito iLMeteo.it: aria fresca arriverà in Italia e si mescolerà con quella caldissima che persiste nella nostra penisola, provocando forti temporali, qualche grandine e vento forte. Occhio al Nord dove le aree interessate sono quelle delle Alpi e nella pianura Padana ma arriverà anche nelle zone della Toscana interna, in Umbria, e nelle aree interne di Marche e Abruzzo. Il pericolo grandine è quindi molto concreto, si suggerisce di fare molta attenzione.

Seguiranno giorni di tempo instabile con diverse precipitazioni. Dopo i temporali arriveranno venti meno caldi nelle zone del Nord con la temperatura destinata a scendere di circa 6 o 7 gradi rispetto alle medie delle scorse settimane, mentre al Centro si abbasseranno di circa 2 gradi.

“Si tratta comunque di precipitazioni localizzate, spesso di breve durata, che certamente non risolvono il grave deficit idrico di cui soffriamo, ma è già qualcosa e in alcuni casi ha anche favorito un primo, pur parziale, smorzamento della canicola – fanno sapere gli esperti -. Per ora invece meno coinvolto il Centrosud, se non focolai temporaleschi occasionali in Appennino e al più qualche nube di passaggio”.

Discorso diverso al Sud dove continuerà il bel tempo ma le temperature arriveranno a toccare punte di 40 gradi in particolare in Puglia e Sicilia dove Apocalisse4800 continuerà a portare caldo africano, sebbene è possibile qualche breve episodio temporalesco. Qui nei prossimi giorni quindi farà ancora molto caldo, ma senza i picchi estremi degli ultimi giorni. Ad Agosto le temperature saranno comunque alte in tutta Italia.

Ecco cosa ci attende nei prossimi giorni secondo IlMeteo.it:

Martedì 26. Al nord: peggiora dal pomeriggio con temporali forti, ma sparsi. Al centro: soleggiato e caldo. Al sud: sole e caldo intenso.

Mercoledì 27. Al nord: instabile con temporali al mattino. Al centro: temporali su Appennini e coste adriatiche nel pomeriggio. Al sud: soleggiato, caldo.

Giovedì 28. Al nord: temporali sulle Alpi. Al centro: qualche temporale sugli Appennini. Al sud: più instabile su Puglia e Basilicata.

Tendenza. Venerdì ancora temporali al nord, weekend meno instabile.