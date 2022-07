The Lord of the Rings: Gollum, rinviato di alcuni mesi uno dei giochi più attesi di sempre

Attendere, prego. Bisognerà aspettare per uno dei game più attesi di sempre: The Lord of the Rings: Gollum, non uscirà a settembre. Una notizia nell’aria da tempo diventa ufficialità direttamente per bocca di Nacon.

Settembre si stava già prefigurando come un mese eccezionale per i fan del Signore degli Anelli grazie all’attesissima premiere di The Rings of Power su Amazon Prime. Ma come bonus, i giocatori stavano anche anticipando una nuovissima avventura giocabile ambientata nella Terra di Mezzo e concentrandosi su Gollum.

Sfortunatamente, uno dei personaggi più amati della leggendaria triologia dovrà aspettare ancora qualche mese. Gli sviluppatori di Daedalic Entertainment hanno confermato che Il Signore degli Anelli: Gollum non arriverà nei negozi il 1 settembre come precedentemente annunciato.

The Lord of the Rings: Gollum, quando potrebbe uscire

Daedelic ha condiviso la notizia sull’account Twitter ufficiale. Lo studio non ha fornito una nuova data di uscita. Ma se si dovesse azzardare un’ipotesi, Gollum arriverà ora all’inizio del 2023.

Il Signore degli Anelli: Gollum è un videogioco di azione e avventura sviluppato da Daedalic Entertainment e co-pubblicato da Daedalic Entertainment e Nacon. Basato su Il Signore degli Anelli, segue il personaggio di Gollum prima degli eventi de Il Signore degli Anelli. Nonostante lo slittamento, il rilascio del gioco è previsto per Microsoft Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One e Xbox Series X/S.

Gollum è principalmente un’avventura basata sulla furtività che incarica i giocatori di intrufolarsi in un’ampia varietà di ambienti della Terra di Mezzo.

Durante la campagna, i fan visiteranno luoghi familiari come Bosco Atro, Cirith Ungol e la torre Barad-dur in una storia che si svolge prima degli eventi della saga de Il Signore degli Anelli. Il gioco evidenzierà anche la dualità tra Gollum e la sua doppia personalità, Sméagol, costringendo i giocatori a prendere occasionali decisioni difficili.

Il gioco è stato annunciato da Daedalic Entertainment nel marzo 2019 per il rilascio nel 2021. Ma dopo l’annuncio dell’accordo Nacon, il gioco ha subito un primordiale rinvio, posticipato al 2022. Era stato annunciato sulla pagina Twitter ufficiale del gioco che gli sviluppatori stavano attualmente prendendo di mira una data di rilascio di 1 settembre 2022 per le console Steam, PlayStation e Xbox, mentre la versione Switch era stata annunciata in arrivo il 30 novembre 2022. Inevitabilmente slitterà anche questa.

FONTE