Versa la caparra per la casa vacanze al mare, poi scopre che è un bluff: l’appartamento non esiste

Una donna è stata truffata pensando di aver affittato una casa vacanze al mare. Dopo il versamento della caparra, la brutta sorpresa.

Il sedicente proprietario dell’appartamento era infatti un truffatore che aveva già ingannato diverse persone con questo trucchetto. La sgradevole scoperta è avvenuta grazie a una chiamata in uno stabilimento balneare. Allora la donna ha capito di aver subito una truffa.

Un anno passato ad aspettare. Infine le ferie tanto desiderate. Guastate però da una truffa. È successo a una donna di Bettona, in provincia di Perugia. Aveva letto un annuncio online per una casa vacanze a San Benedetto del Tronto. Così aveva contattato il proprietario per affittarla.

L’acconto di 500 euro

Tra i due c’è stato prima uno scambio di messaggi per accordarsi sul prezzo del soggiorno: 1.600 euro. Dopodiché la donna aveva versato una caparra da 500 euro a titolo di acconto. Una volta confermata la prenotazione non c’era stato niente di strano, Questo finché la malcapitata non ha telefonato a uno stabilimento balneare per prenotare lettino e ombrellone. La titolare dello stabilimento, dopo aver saputo l’indirizzo dell’abitazione dove la donna avrebbe dovuto soggiornare, l’ha gelata dandole una pessima notizia: quella casa è inesistente. E già altri in passato sono stati truffati nello stesso modo.

I Carabinieri sulle tracce del truffatore

Ovviamente la vittima della truffa ha cercato invano di mettersi in contatto col sedicente padrone di casa. Niente da fare, l’uomo era come scomparso nel nulla. Così la vittima non ha potuto fare altro che denunciare la truffa subita ai Carabinieri. Così i militari della stazione di Bettona hanno ricercato il truffatore. E alla fine sono riusciti a rintracciarlo grazie all’intestazione della scheda telefonica e alle tracce lasciate in rete. Il truffatore è un uomo di Torino. I Carabinieri lo hanno denunciato per truffa alla Procura della Repubblica.