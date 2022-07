Filma una ragazzina di 13 anni mentre si fa una doccia in campeggio: la gente prova a linciarlo

Un uomo avrebbe ripreso una ragazzina di 13 anni mentre stava facendo una doccia in un campeggio al Circeo, ma dei bagnanti lo hanno beccato e hanno cercato di linciarlo

Un uomo avrebbe ripreso una ragazzina di 13 anni mentre stava facendo una doccia in un camping del Circeo. Alcuni bagnanti che si sono accorti che l’uomo stava filmando la 13enne, sono intervenuti e hanno tentato di linciarlo.

Il tutto è occorso in pochi istanti, dentro un noto camping del Circeo, sulla pontina. La 13enne era reduce dall’aver trascorso una giornata al mare, e si stava facendo una doccia come al solito nelle toilette della struttura.

Mentre si stava passando il sapone, ha percepito una sensazione forte, come se qualcuno la stesse osservando. E in effetti non aveva torto. Si è quindi voltata all’improvviso e ha visto una mano che si stendeva sopra il divisorio, tirandosi subito via mentre teneva in mano uno smartphone.

C’era un uomo che la stava riprendendo. Vista la situazione, la 13enne, spaventata, ha iniziato a gridare aiuto. Subito i suoi genitori e altre persone che si trovavano in loco si sono recati sul posto per comprendere cosa stesse occorrendo.

La 13enne era molto spaventata perché aveva compreso che qualcuno la stava filmando e spiando. L’uomo, un commerciante che abita a Frosinone, ha rischiato di essere linciato dalla folla. Quando, infatti, l’uomo è stato beccato a riprendere la ragazza che si stava facendo la doccia con il suo cellulare, come era prevedibile, è scoppiato il caos.

I presenti al camping, imbestialiti, hanno tentato di scagliarsi contro di lui per linciarlo. In loco sono sopraggiunti i militari dell’Arma di Terracina, che hanno mandato via l’uomo dal campeggio, evitando che fosse assalito con conseguenze di una certa gravità.

Dopo aver riportato la situazione alla normalità, i carabinieri hanno condotto il molestatore in caserma per l’identificazione e i genitori della ragazza hanno denunciato l’uomo.

Il 50enne nega ogni addebito

Come riporta Il Giornale, il commerciante 50enne nega di aver fotografato o filmato la ragazza. A difenderlo il legale Antonio Ceccani che ora aspetta i rilievi investigativi dei carabinieri che a seguito della denuncia dei genitori della 13enne, hanno poi provveduto a sequestrare il telefonino con il quale l’uomo stava riprendendo la ragazza minorenne.