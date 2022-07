Pugni e lancio di pesi, sconvolgente aggressione di un uomo contro una ragazza in palestra [VIDEO]

Una ragazza di 25 anni ha subìto un’aggressione sconvolgente in palestra, da un uomo di 50 anni. Le videocamere interne della palestra hanno ripreso tutto

Una ragazza di 25 anni si è ritrovata improvvisamente aggredita (forse a causa di un diverbio) da un uomo di 50 anni albanese in una palestra di Pescara. L’aggressione è stata davvero molto violenta, al punto che sono volati pesi e dati pugni.

L’uomo ha assalito la ragazza e solo grazie all’aiuto degli istruttori e successivamente dei carabinieri, la 25enne è riuscita a salvarsi dalla furia del 50enne. L’uomo è attualmente accusato di tentato omicidio e sequestro di persona. La ragazza è invece in nosocomio a causa delle botte ricevute in testa.

A raccontare l’accaduto è il quotidiano Il Centro, che ha ricostruito quanto occorso, anche a seconda delle immagini riprese dalle videocamere interne. Nel filmato in questione, si nota una ragazza che sta facendo il suo allenamento su una panca. L’uomo, robusto e muscoloso, è in piedi accanto a lei, e ha tra le mani alcuni manubri.

I due stanno parlando, poi, tutto d’un tratto, il 50enne le sferra un colpo con un manubrio quasi altezza collo. Lei cerca di fuggire, lui la ferma e le sgancia un pugno in pieno viso. Ma non è finita, perché mentre la 25enne è a terra, lui le sferra un nuovo colpo.

Il “sequestro” e l’arrivo dei carabinieri

A quel punto sopraggiunge un istruttore del centro fitness, ma l’aggressore è indomabile e scaglia un manubrio contro la 25enne, per fortuna non riuscendo a centrarla. Di nuovo, la giovane scappa in una stanza della palestra in cui ci sono un bar e una cucina. L’albanese prende una spranga di ferro, minaccia i presenti del centro fitness e riesce così a raggiungere nuovamente la 25enne chiudendola dentro.

La ragazza, terrorizzata, grida e i presenti cercano di forzare la porta per intervenire in sua difesa, ma in quel momento sopraggiungono i carabinieri che riescono a bloccare il 50enne e lo portano con loro, in caserma. Il titolare della palestra ha sporto denuncia nei confronti del 50enne, e ha chiesto esplicitamente che non si avvicini più alla sua palestra.