Apple Car il futuro dell’auto elettrica di Cupertino ora accoglie un italiano come guida del team

Italians do it better. Stanno aspettando tutti Apple al varco. Lo sviluppo della Apple Car è al centro dei pensieri più importanti del colosso di Cupertino, insieme ai visori e al Melafonino pieghevole, ma anche dei suoi competitor, pronti a metterne in luce i difetti.

Così, per restare sul pezzo e aumentare le performance dello sviluppo della Apple Car, il colosso di Cupertino ha chiamato un ex dirigente della Lamborghini. Che si è unito ad Apple per lavorare sul veicolo elettrico dell’azienda californiana, come ha rivelato Mark Gurman di Bloomberg.

Il rapporto rileva che Apple ha assunto Luigi Taraborrelli, un veterano di Lamborghini da 20 anni, per aiutare a guidare la progettazione del veicolo. Taraborrelli ha supervisionato l’ingegneria/R&S della dinamica dei veicoli e dei telai presso Lamborghini, secondo il suo profilo LinkedIn.

Apple, un obiettivo fissato: la sua macchina uscirà davvero nel 2025?

Ma anche contribuito a guidare la progettazione di componenti delle sospensioni, di cerchioni e di pneumatici, di sistemi di sterzo e di freni. E ancora: sistemi di scarico e di alimentazione, tecnologie di assistenza alla guida e altro ancora.

“Per oltre vent’anni sono stato nel settore automobilistico lavorando alla progettazione di auto straordinarie e allo stesso tempo adattando e rimodellando l’organizzazione del mio team per soddisfare la visione e la missione dell’azienda“, ha scritto Taraborrelli sul suo profilo LinkedIn, affermando che la tecnologia è una delle sue passioni, il che rende Apple la soluzione ideale per lui.

Si dice che Apple stia lavorando a un veicolo elettrico dal 2014. Il progetto rimane sotto la guida di Kevin Lynch, che ha anche un ruolo di primo piano nel team di Apple Watch, ma anche di John Giannandrea, capo dell’apprendimento automatico dell’azienda.

All’inizio di questo mese, Wayne Ma di The Information ha riferito che gli obiettivi di progettazione del veicolo di Apple includevano quattro sedili rivolti verso l’interno, un soffitto curvo che ricorda il tetto di un Maggiolino Volkswagen e un bagagliaio che si alza automaticamente per un facile accesso. Il rapporto ha anche affermato che Apple ha chiesto esenzioni dalla National Highway Traffic Safety Administration degli Stati Uniti per rilasciare un veicolo senza volante e pedale del freno.

Gurman e l’analista Ming-Chi Kuo sono entrambi sicuri che Apple mira a iniziare la produzione di massa del veicolo entro il 2025, nonostante il progetto abbia subito numerosi cambiamenti di leadership e altre sfide tecniche: chissà se il 2025 fissato come obiettivo, verrà rispettato. Magari ci penserà proprio Luigi Taraborrelli.

