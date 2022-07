WhatsApp, dalla Beta Vers ancora una strabiliante novità

E’ un 2022 diverso per WhatsApp: meno problemi rispetto all’anno precedenze, più funzionalità in fase di sviluppo. Uno degli alfieri di Mark Zuckerberg mantiene la sua leadership nel campo delle messaggistiche istantanee, continuando a sfornare novità.

L’ultima release che sta sviluppando WhatsApp appartiene alla categoria dei cambiamenti piccoli ma frequenti. Si chiama Rich Link Preview, Text Status Updates e riguarda l’anteprima al collegamento avanzato, aggiornamenti sullo stato del testo.

La versione beta di WhatsApp per Android 2.22.17.8 è contrassegnata come aggiornamento compatibile, ma alcuni utenti potrebbero essere in grado di ottenere la stessa funzionalità anche dopo aver installato l’aggiornamento precedente, come rivela il sempre autorevole WaBetaInfo.

WhatsApp sta puntando sulle anteprime dei link più generosi per gli aggiornamenti di stato

Questa funzionalità è stata implementata per alcuni beta tester, per chi ce l’ha è già visibile, altrimenti bisognerà aspettare un altro prossimo aggiornamento. Un WhatsApp in faccende affaccendato: sta rilasciando forme d’onda per le note vocali su Windows beta.

WhatsApp sta puntando sulle anteprime dei link ricchi per gli aggiornamenti di stato. Grazie a questa funzione, l’obiettivo è quello di riprogettando l’interfaccia utente durante la condivisione di un collegamento, come aggiornamento dello stato del testo.

Dagli screenshot mostrati da Wabetainfo, la funzionalità appare semplice e intuitiva: provando semplicemente a inviare un link all’aggiornamento di stato, si potrà verificare se viene generata la ricca anteprima. In caso affermativo, se vedi un’anteprima ricca, significa che la funzione è stata finalmente rilasciata sul tuo account WhatsApp.

In pratica, l’intento di WhatsApp è quello di mettere a disposizioni dei suoi milioni e milioni di utenti, gli aggiornamenti di stato, in maniera però diversa, volendo più performante: visivamente più ricchi e completi nel momento in cui si sceglie di utilizzarli per condividere un link. Il cambiamento più grande riguarda l’anteprima dei link, con le priorità che vengono rimescolate: se attualmente l’indirizzo era l’elemento più visibile, adesso l’intenzione è che l’anteprima è messa al centro dell’attenzione, con dimensioni più generose.

Se un utente non vede la nuova funzionalità nella sua versione beta, non si deve preoccupare: non c’è niente di sbagliato nell’installazione di WhatsApp, ma è il modo in cui la messaggistica istantanea numero uno al mondo utilizza la beta per implementare le funzionalità. La solita tradizione di rilasciare funzionalità solo ad alcuni beta tester, all’inizio. Inoltre, l’implementazione di questa funzione è molto lenta, quindi potrebbe volerci molto tempo prima che appaia su più account WhatsApp.

Le anteprime dei link avanzati per gli aggiornamenti dello stato del testo, comunque, sono disponibili per alcuni utenti beta e altre attivazioni seguiranno nelle prossime settimane.

