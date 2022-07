Cosa non mangiare quando si va in spiaggia: i cibi da evitare assolutamente al mare

Il periodo delle vacanze estive è iniziato e, come sempre, è importante prestare attenzione alla propria alimentazione, anche quando si va in spiaggia. Ecco quali sono i cibi da evitare assolutamente prima di fare il bagno.

Se state per andare in vacanza, è importante prestare attenzione a cosa mangiare prima di fare il bagno. L’alimentazione ha sempre un ruolo fondamentale per la nostra salute e, alcuni cibi, sono da evitare assolutamente prima di buttarsi in acqua o passare un qualche ora sotto al sole.

Dagli alimenti ricchi di zuccheri aggiunti a quelli troppo salati, fino ai piatti eccessivamente freddi, la lista di cosa non bisogna mangiare prima e durante una giornata di mare è veramente lunga e, oltre ai cibi, comprende diverse bevande.

Cibi troppo salati, ricchi di fibre o freddi: cosa evitare prima e durante la spiaggia

In primis, abbiamo i cibi che provocano gonfiore, meteorismo o dolori addominali. Fagioli, lenticchie, ceci, broccoli, cavoli e verdure crucifere in generale sono da evitare.

L’anguria ed il melone – considerati i frutti dell’estate per eccellenza – ma anche le pesche e le albicocche si aggiungono alla lista: potrebbero provocare problemi di digestione mentre ci troviamo sotto al sole. Il consiglio è di consumare questi frutti come merenda dopo essere stati al mare, in modo da potersi idratare.

Proseguendo, non sono indicati i cibi eccessivamente salati, in grado di causare disidratazione e aumento di pressione. Lo stesso vale per gli insaccati ed i salumi che possono essere sostituiti con carni più leggere, come la bresaola, il prosciutto crudo, il tacchino o il petto di pollo.

Sono da evitare anche i cibi ricchi di fibre ed i latticini – anch’essi colpevoli di provocare gonfiore. Alla lista vanno aggiunte le uova: nonostante la frittata sia considerata un “piatto da spiaggia” perfetto, le uova non sono un alimento facilmente digeribile.

Ghiaccioli e granite da sempre sono un’ottima soluzione contro il calco. Ma non quando si è in spiaggia: essendo ricchi di zucchero, infatti, aumentano la disidratazione e, di conseguenza, la sete. Il gelato artigianale alla frutta può essere un buon sostituto.

Insalata: il piatto perfetto per la spiaggia

Nonostante la lista dei cibi da evitare in spiaggia sia molto lunga, non dovete preoccuparvi, perché ci sono tanti altri alimenti perfetti per il mare.

L’insalata è l’ideale e si può preparare in un’infinità di modi. Ad esempio, una gustosa insalata con i cereali (come il farro, l’orzo, la quinoa, il riso basmati o il bulgur), le verdure ed il tonno o i gamberetti potrebbe essere un ottimo pasto da consumare in spiaggia.

Pomodori, zucchine, cetrioli, melanzane, carote, avocado, frutta secca, pesce fresco e formaggio di capra sono tutti alimenti che possono essere mangiati con tranquillità sotto all’ombrellone. Come dolce, consigliamo il sorbetto di frutta o un centrifugato. Questi alimenti, leggeri e freschi, sono perfetti per il mare.