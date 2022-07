Sfregamento delle cosce: che cosa fare per alleviarlo e eliminarlo

Con l’estate è più frequente trovarsi ad affrontare il problema delle cosce che sfregano, ma come si può intervenire?

Con una stagione tanto bollente ci si veste il più leggeri possibile per sfuggire al caldo, ma proprio le alte temperature provocano un eccesso di sudorazione e dunque uno sfregamento delle cosce che si produce quando i vestiti, appunto, sfregano contro la pelle delle gambe.

Le cosce però non sono l’unica zona colpita. A ogni modo sudore e abiti stretti possono causare un arrossamento, oppure un eritema con la comparsa di macchioline o bollicine, prurito o addirittura vescicole. Magari le conseguenze dello sfregamento non saranno permanenti, ma sicuramente fastidiose.

Sfregamento delle cosce: come prevenirlo

Come prevenire questo problema? Ci sono, per esempio, delle comode fasce anti sfregamento, oppure si possono indossare pantaloncini in microfibra o in cotone.

Tutti i suggerimenti naturali e non

Ecco alcuni suggerimenti su come affrontare questa situazione.