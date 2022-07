Caviglie gonfie: tutti i suggerimenti possibili per tornare ad averle snelle

Le caviglie gonfie sono un problema che può presentarsi in qualsiasi momento. Ecco cosa fare.

Le caviglie gonfie costituiscono un problema comune scatenato da un accumulo di liquido a causa della ritenzione idrica. A volte questa condizione si accompagna a dolore e cambiamento del colore della pelle. Nel caso si gonfiassero entrambe le caviglie le cause scatenanti potrebbero essere molteplici.

Ci potrebbero essere difetti alla circolazione venosa delle gambe. Inoltre i soggetti più colpiti sono persone in età avanzata, chi è in sovrappeso o conduce una vita particolarmente sedentaria.

Le caviglie sono delicate

Bisogna sottolineare che le caviglie svolgono un ruolo molto delicato e dunque per questo motivo incorrono in traumi, gonfiori e fratture. C’è da dire poi che le donne, in particolare, sono inclini ad avere questo problema a causa del ciclo mestruale che agisce sulla conformazione delle caviglie. Gli estrogeni e il progesterone rilasciati prima dell’arrivo del ciclo promuovono la vasodilatazione.

Caviglie gonfie: come intervenire

Ecco tutti i rimedi: